Самые ужасные тайны ЦИВИЛИЗАЦИИ (продолжение)

Об этом на своём сайте «www.krizis.co.ua» Строителев С. В. пишет:

“Что наша жизнь? Игра? или ГЛОБАЛЬНЫЙ GAME OVER



В чем смысл жизни? В свое время ни одна философская школа не обошла стороной этот вопрос. Первые представления человека о смысле жизни были просты и понятны, поскольку были предоставлены человечеству первоисточником, но чем дальше человечество отдалялись от первоисточника, — тем сложнее становились выдвигаемые версии, чем больше появлялось посредников между человеком и знаниями, — тем абсурднее становились навязываемые человечеству представления. Постепенно вопрос о смысле жизни исказился и запутался до такой степени, что превратился из «предметного знания» в « теоретическую философскую категорию», а бесконечная и безрезультатная полемика вокруг нее убедила нас в том, что у человечества нет шанса получить четкий и ясный ответ на вопрос «Зачем?». «Нам не дано постичь все замыслы творца» — сказал Шекспир, и современное общество продолжило: «Поэтому и заморачиваться на этот счет не стоит…» Так мы и пришли к мнению, что в поиске смысла жизни, в общем-то, нет никакого смысла – «надо просто жить». С тех пор мы и живем просто так, безо всякого смысла… Или почти без смысла…



А между тем трудно переоценить значение этого вопроса для всего человечества. От того, какой смысл мы вкладываем в свою жизнь, зависит облик всей нашей цивилизации. Скройте от людей знания о смысле их жизни, — и существование всей цивилизации станет абсолютно бессмысленным. Исказите их представления о смысле жизни, — и человечество погрузится в пучину безумия. Дайте людям вымышленный смысл жизни, — и хозяин этого смысла автоматически станет хозяином всего человечества.



Кто же дает нам смысл жизни сегодня? В чем этот смысл заключается? Кто хозяин этого смысла? Иными словами, — чьим замыслам мы служим сегодня? Каких богов?…

Жизнь, лишенная смысла, превращается в существование.



Жизнь человека немыслима без конкретного смысла, поскольку лишь смысл придает ей какую-то конкретную форму. Смысл, который каждый человек вкладывает в свою жизнь, определяет, куда этот человек будет двигаться, к чему он будет стремиться, что он будет ценить, как и зачем он будет действовать. Если жизнь человека будет лишена всякого смысла, он просто ляжет на диван и будет дожидаться смерти. Каждый из нас имеет достаточно примеров того, что человек, для которого жизнь потеряла всякий смысл, может намеренно уйти из жизни. Мать, для которой смыслом жизни был ее ребенок, может покончить жизнь самоубийством, если с ребенком что-то случится. Бизнесмен, потративший жизнь на то, чтобы построить свой бизнес, может пустить себе пулю в лоб, если его бизнес разрушится. Влюбленный мужчина может спрыгнуть с крыши, если потеряет женщину, любовь которой была смыслом его жизни. Спортсмен, для которого вся жизнь заключалась в блестящей футбольной карьере, может запросто расстаться с жизнью, если получит травму, и больше не сможет играть. Даже если утрата смысла жизни и не приведет человека к самоубийству, человек, лишившийся смысла жизни, будет растерян и беспомощен в этом мире. Он будет слаб и беззащитен, пассивен и безволен до тех пор, пока не найдет новый смысл жизни. Человеку нужен смысл жизни, чтобы иметь почву под ногами, фундамент под своими убеждениями, направление для движения, цель для всех своих действий.



Итак, без смысла жизнь человека превращается в существование. Но что будет, если лишить смысла жизни все человечество? Что, если взять, и в один ужасный миг скрыть от людей знания о том, кто они такие, зачем они пришли в этот мир и зачем этот мир вообще существует? Тогда тот, кто скрыл этот смысл, приобретет безграничную власть над человечеством, и будет управлять им через манипуляцию смыслами, снисходительно предлагая людям все новые и новый абсурдные смыслы их жизни…

Для женщин одним из таких абсурдных смыслов может стать само продолжение рода человеческого. «Ты живешь для того, чтобы дать новую жизнь». Одной лишь этой подменой смысла можно свести роль миллиарда женщин в социальной жизни планеты к простому вынашиванию и рождению детей. Можно превратить их в живые фермы для воспроизводства потомства, аннулировав их собственные желания, проигнорировав их уникальность и индивидуальность, унизив их до роли рожениц и наседок не целые столетия.



Мужчинам в качестве смысла их жизни можно предложить игру «Кто станет самым богатым и успешным?». Введем в этой игре свои правила и создадим деньги, как единую систему измерения успеха, — и миллиарды мужчин заиграются в эту азартную игру. Они сделают ее смыслом своей жизни, они отдадут ей все свои годы, все свои силы, все свое здоровье, весь свой творческий потенциал и всю свою жизненную энергию. В действительности, они отдадут их не игре, а изобретателям этой игры. Отдадут без принуждения, по собственному желанию, в обмен на зеленые бумажки, являющиеся просто игровым атрибутом.



Вот и все. И все при деле: женщины рожают, мужчины пашут… Оказывается, как все просто… Впечатляет? Это же власть над всем миром, доведенная до абсолютизма без единого выстрела и удара кнута, – власть управлять смыслом жизни для всех ныне живущих.



Вера – это не отношение человека к Богу, – это отношение человека к информации, достоверность которой нельзя проверить.

Управление «смыслами жизни» базируется на религиозных и научных доктринах, предлагающих человечеству различные искаженные варианты мироустройства. Религиозные и научные представления о мире определяют, какой из вариантов «смысла жизни» удастся инсталлировать в сознание каждого отдельно взятого индивидуума, в зависимости от того, в какую искаженную модель мира ему легче поверить – в атеистическую или религиозную. Наука и религия имеют безграничную власть над представлениями человечества о мире и, соответственно, над обликом человечества…

Яви религия завтра всему миру Господа Бога в сияющем облаке, покажи его безграничную силу и власть над всем сущим, дай ему оживить мертвых, погасить звезды и переместить горы, покажи людям Рай, Ад и страшный суд, покажи им вечную жизнь души в загробном мире, и… мир измениться в ту же секунду! Не будет больше войн, лжи, обмана, воровства, убийства, боли, страданий, предательства и работы до седьмого пота за новую машину! Ведь Рай и Ад станут очевидной реальностью, а не просто религиозной концепцией, в которую можно верить или не верить! Ни одно благо в этом скоротечном мире не стоит бесконечных мук в загробном мире, не так ли? Поэтому все человечества только и будет занято молитвами, аскетизмом, выплавкой свечек, покаянием, ползанием на коленях и подготовкой себя к жизни в загробном мире. С этого момента вся жизнь на Земле будет восприниматься человечеством, как временное заболевание души наличием тела, за которым неминуемо следует выздоровление и вечное бытие в бесплотном мире… Зачем тогда воспринимать всерьез этот мир и все, что есть в нем? Неплохая философия для заражения апатией, смирением и покорностью многомиллионной массы людей, не так ли? И вот уже более миллиарда босых и тощих индусов сидит вдоль дорог в ожидании смерти… Ну а как еще управлять такой колоссальной человеческой массой?…

С другой стороны, покажи наука всему миру, что Господа Бога нет, что это бред и дешевая религиозная сказка для управления стадом тупорылых баранов. Убеди людей в том, что с последним ударом сердца заканчивается существование не только тела, но и сознания, что никакой души нет, что нет суда и нет греха, нет рая и нет ада, — есть только вечное забвение после смерти, и… О, это будет впечатляющее зрелище! На следующий же день мир станет царством беспредела! И каждый будет готов убить миллионы людей, чтобы иметь в этом мире больше, чем они. Ведь ЖИЗНЬ ОДНА, и это – ВАША ЖИЗНЬ! И она никогда более не повториться. И после смерти никто не осудит ни один поступок, потому что после смерти НЕТ НИЧЕГО. Нет суда, нет стыда, нет совести, нет чести, нет правды и нет кривды. Все это придумали в качестве ограничений те, кто хочет всем владеть, чтобы ослабить тех, у кого все это надо отобрать. Отличная философия для порождения высших форм эгоизма, не так ли? И вот уже на мирные города Ирака сыплются бомбы, пока из иракской земли выкачивается нефть, необходимая для заправки всех трех машин среднестатистической американской семьи…

Что наша жизнь? Игра???



Люди называют словом «игра» множество форм жизни и видов деятельности. Став «игрой», эти формы не меняются ни по структуре, ни по содержанию, но становятся более привлекательными.



Мы говорим «любовные игры», а по сути дела просто живем личной жизнью. Мы говорим «мужские игры», а в действительности боремся за власть. Мы говорим «он играет роль», хотя при этом могут иметься в виду вещи предельно серьезные. Мы читаем в знаменитой книге Эрика Берна об «играх, в которые играют люди» и о «людях, которые играют в игры», но и там речь идет вовсе не об играх в собственном смысле слова, а просто о жизни.



Может быть, наша жизнь является игрой, просто со временем мы перестаем воспринимать ее как игру, потому что играем уже слишком долго, играем не в свои собственные, а в навязанные нам игры, играем не по своим, а по навязанным нам правилам и далеко не всегда эти игры доставляют нам удовольствие?



Может быть, Шекспир был прав, когда изрек известную на весь мир фразу «Что наша жизнь – игра!» И что на самом деле он хотел сказать нам этой фразой?…

И для нас, людей, эта временная форма бытия (игра сознания) обогащена множеством увлекательнейших деталей (отдельных игровых сюжетов внутри общей игры), таких как карьера, бизнес, политика, личная жизнь, секс, любовь, война, спорт, путешествия и так далее. С этой точки зрения бизнес, личная жизнь, спорт и война – это ИГРА В ИГРЕ, призванная окончательно увлечь сознание.



А ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – это совокупность миллиардов сознаний, участвующих в одной общей игре на одинаковых правах и с одинаковой целью.



ЦЕЛЬ ЭТОЙ ИГРЫ – получение удовольствия от игрового процесса, получение уникального опыта — переживание эмоций и ощущений, существующих только в этой игре, приобретение понятий существующих только в рамках игры (таких как предательство и благородство, честность и совесть, сострадание и жалость), ну и самое главное – развитие сознания.



«Жизнь – это всего лишь галлюцинация сознания… Хотя, и очень устойчивая»

Альберт Эйнштейн.



Итак, вся наша жизнь – это иллюзия, существующая для того, чтобы наше сознание могло получить ощущения и удовольствия, которые можно получить только в человеческом теле и только рамках установленных нашей реальностью правил.



Но что еще нужно для того, чтобы сознание увлеклось этой игрой? Изменение самосознания! Только забыв о том, что весь этот мир, и вся наша жизнь — это просто иллюзия, сознание может увлечься предложенной игрой. Помня об этом, мы бы не играли в эту игру с таким откровенным интересом. Мы бы не принимали «близко к сердцу сюжет этой игры» если бы знали, что все это – всего лишь игра, и мы сами создали ее для себя, чтобы получать в ней удовольствия. И как только она закончится, мы очнемся, полные восторга и радости, обменяемся впечатлениями с другими сознаниями, отдышимся и начнем ее сначала в новой роли и в новом месте. Поэтому первым правилом игры является следующее: играющий не должен знать, что это – игра, для него она должна быть реальностью. Пока ты в игре – она твоя реальность.



Но как заставить сознание забыть, что оно есть на самом деле?…

Итак, СОЗНАНИЕ…



Сознание вечно. Для него не существует времени, поскольку оно не подвержено изменениям, которые протекают во времени. Для сознания существует лишь цикличность разных явлений, наблюдаемых им и управляемых более объемлющими сознаниями.



Сознание всесильно. С точки зрения материального мира его возможности безграничны, поскольку оно не подчинено законам материального мира, а напротив, — оно определяет эти законы.



Сознание безмерно. Оно не имеет размера, массы, координат в пространстве или конкретной точки пребывания в заданную единицу времени.



Сознание всезнающе. В естественном состоянии сознание знает все. Сознание проникает в природу любого процесса, которым оно способно управлять и имеет всю полноту знаний о нем. При этом любое сознание является частью всех остальных процессов — «Я есть во всем, и все во мне прибывает…» — и поэтому обладает всей полнотой информации о них. Мы можем не знать чего-либо лишь в том случае, если не являемся частью или причиной этого. Сознание, являясь либо частью, либо причиной, либо движущей силой любого процесса, не имеет ограничений в информации. Если масштаб и сложность процесса превышает масштаб и меру самого сознания, — оно может быть частью этого процесса и понимать его в меру своего развития.



Сознание изменяемо. Единственное, что же может быть изменяемым для сознания – это МЕРА. Мера – это показатель сложности (масштаба) процесса, которым сознание может управлять, или показатель массы материи, которую сознание может упорядочивать в форму. Мера сознания – это Мера его развития.



«Каждое сознание в меру своего развития является частью объемлющего сознания и объемлющим для сознаний с меньшей мерой развития».



Священная книга Тотта…

В чем смысл жизни?



Смысл всякой игры в том, чтобы приносить ее участникам удовольствие, позволять им общаться, развиваться и познавать мир в увлекательной игровой форме. Но если оборвать связь между игроками и создателями игры, если ввести сознания игроков в заблуждение относительно того, кто они и что они здесь делают, если затуманить их сознания сигаретами, никотином и наркотиками, а их собственную игровую активность заменить увлекательными и красочными игровыми шоу на экранах телевизоров, — тогда можно придать их существованию в этом мире совершенно новый смысл… Абсурдный до безумия.



Прежде всего, нужно внушить сознанию, что оно – это просто тело, часть которого называется мозгом и мыслит до тех пор, пока тело живет. И тогда смыслом жизни станет обслуживание этого тела и продолжение его жизни. И вместо эксплуатации тела сознанием для получения удовольствий и острых ощущений, напротив будет эксплуатироваться сознание для удовлетворения потребностей тела. И жажду новых впечатлений и эмоций заменит жажда удовлетворения голода и похоти. А весь смысл жизни будет сведен к обеспечению максимального комфорта существования этого тела.



Тогда все, что нужно для комфортного существования тела, приобретет большую ценность и для сознания. Эту ценность можно будет выразить в искусственно созданных абстрактных единицах – деньгах. И за эту ценность можно будет забирать у сознания жизненные силы и жизненное время. И новым смыслом жизни для сознания станет работа до седьмого пота ради того, чтобы получить еще одну женщину, купить еще одни туфли, сожрать еще один гамбургер и поместить под **** четыре колеса, чтобы возить ее, а не напрягать пробежками!



А когда культ удовлетворения тела полностью вытеснит интересы сознания, можно организовать игру в игре, под названием «Добейся успеха!». Это будет самое гнусное, бесчестное, несправедливое и циничное соперничество показателем победы в котором будут совершенно ненужные символы триумфа. И смыслом жизни станет карьера, достигнутая любой ценой – ценой угробленной личной жизни и ценой здоровья, ценой потерянных друзей и покалеченных судеб соперников…

Но по мере того, как все больше и больше игроков будут принимать участие в игре и рваться к такой узкой вершине искусственного и лживого «Успеха», будет расти и многомиллионная армия безнадежных аутсайдеров, теряющих интерес ко всему и погружающихся в состояние апатии. Для них будет придуман новый смысл жизни: у них отнимут право использовать для жизни в этом мире землю! Их убедят в том, что эта Земля

действительно может кому-то принадлежать по не понятно кем и когда предоставленному им праву. Им запретят строить себе дома там, где им хочется их построить, им станут продавать убогие серые квартиры. На эти квартиры установят баснословную цену. И тогда для миллионов людей на целые десятилетия смыслом жизни станет выплата кредита за 6 соток земли или за 4 бетонные стены. И выплачивая его они сведут всю свою жизни к удручающе простой схеме: работа, вечерняя бутылка пива, футбол по телевизору, сон, работа, вечерняя бутылка пива, футбол по телевизору, сон. И лишь на 7 дней в году эти несчастные сознания будут отпускать на свободу, давая им возможность насладиться жизнью. Это время так и назовут «ОТПУСК», даже не пытаясь скрыть, что все остальное время несчастные сознания пребывают в неволе.



А потом, когда квартира наконец-то будет выплачена, вскоре придет время уходить на совсем. И окажется, что забрать эти 4 бетонные стены с собой нельзя и в уставшем сознании промелькнет запоздалая мысль: «Неужели я для этого сюда приходил? Боже мой, как меня обманули!»



Что ж, как принято говорить у верующих, «Слава Богу!» что каждая игра когда-нибудь заканчивается… Наверняка даже в таких масштабных играх, как «Человеческая цивилизация», рано или поздно «с работы» приходит большой вселенский Папа, который объявляет своим чадам о том, что он устал, и на сегодня их шумные игры окончены. Тогда игрушки убираются в ящик, а игровое пространство очищается для того, чтобы утром можно было начать новую игру…





Время собирать игрушки.



XXI век совершенно очевидно станет переломным для всей человеческой цивилизации. Для любителей эзотерики — Эдгар Кейси, Нострадамус и Ванга, для религиозных фанатиков — неканонические ветхозаветные части Библии и Коран, для историков — древние тексты Шумеров, Египетские манускрипты, календарь Майя и Веды — множество источников под разным предлогом и в разной форме предрекают человечеству одно и то же – конец света в самое ближайшее время. Все они говорят, что мир, в той форме, в которой мы его знаем, перестанет существовать.



Под этим предлогом киностудии Голливуда пугают нас многочисленными фильмами с демонстрацией глобальных катаклизмов и катастроф планетарного масштаба, ведущего к закату человечества. Но возможно, на самом деле речь в этих календарях идет вовсе не о том конце света, в котором гигантские цунами накрывают города, а просто о смене облика цивилизации… Однако это именно то, чего бы больше всего не хотелось тем, кто преуспел в текущей игре путем ее извращения и ущемления прав всех остальных игроков. Однако об этом Голливуд кино уж точно не снимет…



Действительно, в последнее время игра, разворачивающаяся в нашем мире, стала слишком сложна и далеко не всегда приятна для наших сознаний. В этой игре нагромождено столько лжи и обмана, способной запутать и сбить с толку играющие в нее сознания, что быть счастливым в ней и получить удовольствие становится все сложнее и сложнее. Очевидно, игра требует реконструкции. Или попросту пришло время начать ее заново. И к тому ведут многие предпосылки. Человечество снова оказалось на пороге нового понимания всего мироздания…”.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109791/17097/-