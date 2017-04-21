Самые сумасшедшие роли Джека Николсона: к юбилею мастера

22-го апреля великому актёру Джеку Николсону исполняется 80 лет — и это, конечно, замечательный повод вспомнить о его главных, о его самых лучших работах в кино. Если бы не одно «но»…

Вот ведь какая «беда»: невозможно со всей объективностью из всего многообразия сыгранных им ролей выбрать всего лишь десять! Да и пятнадцать — трудно. Можно, конечно, ориентироваться на рекордное число оскаровских номинаций (их у него двенадцать!), но и этот список будет определённо неполным — хотя бы потому, что там не будет «Сияния».

Поэтому мы решили пойти иным путём — и из всего творческого наследия выдающегося лицедея выбрать … самые сумасшедшие его роли. Тем более что в памяти многих Николсон и есть — главный псих мирового киноэкрана, способный изобразить безумие так, что впечатлительный зритель долго потом ещё будет мучиться кошмарами. Другое дело, что не всегда невероятный темперамент артиста был умело и с толком использован направлявшими его режиссёрами, а потому в нашу подборку прокрались и те фильмы, что вряд ли бы попали в иные «хит-парады».

Поэтому повторим: это не топ лучших картин Джека Николсона, это десять его наиболее эксцентричных образов.

Джек Николсон получает свой первый «Оскар» за роль в фильме «Пролетая над гнездом кукушки»

«Пролетая над гнездом кукушки»

Вполне уместно начать этот список с шедевра Милоша Формана, не только принёсшего актёру первого «Оскара», но навсегда закрепившего его имя в Зале вечной славы. Роль помещённого в психушку Рэндла Макмёрфи идеально «легла» на Николсона, который к тому времени снимался уже более пятнадцати лет, но прославился относительно недавно. Импульсивный, свободолюбивый, умеющий радоваться жизни герой — конечно же, никакой не псих. Он просто человек, а Человек, как известно, — это звучит гордо.

Фрагмент из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

«Профессия: репортёр»

Чуть ранее, в том же 1975-м году, на экраны вышла картина Микеланджело Антониони, другого европейца, привлечённого незаурядным дарованием Джека Николсона. Великий итальянец предложил артисту роль человека, погружённого в тяжелейшую депрессию настолько, что единственным выходом для него становится полная перемена участи. Но даже буквальным образом поменявшись местами с покойником, репортёр Дэвид Локк не находит себе покоя…

Фрагмент из фильма «Профессия: репортёр» (1975)

«Сияние»

Ужастик Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга окончательно подтвердил всему миру, что никто не сыграет свихнувшегося безумца так, как это сделает Джек Николсон. А сцена, в которой его герой Джек Торренс (ещё недавно — тихий и мирный писатель) ломает топором дверь, за которой спрятались жена с сыном, до сих пор по праву считается одной из самых страшных и напряжённых в истории мирового кинематографа. Если вам нужен портрет человека, в которого вселились бесы, — его уже с максимальной дотошностью изобразил Николсон.

Фрагмент из фильма «Сияние» (1980)

«Иствикские ведьмы»

Ну, а в чёрной комедии Джорджа Миллера Николсон и вовсе сыграл уже самого Дьявола — в человеческом, правда, обличье. В данной картине актёр соединил в образе богача Дэрила Ван Хорна свой фирменный маниакальный взор со столь же фирменной обворожительной улыбкой, показав героя (или злодея, смотря как посмотреть) в первую очередь восхитительным любовником, харизму которого лишь подчёркивают определённые странности в поведении.

Фрагмент из фильма «Иствикские ведьмы» (1987)

«Бэтмен»

Это сейчас за роли в экранизациях комиксов бьются даже самые титулованные актёры, а тридцать лет назад подобные проекты были сопряжены с огромным риском для репутации — и хорошо известны примеры, когда сыгравшие в такого рода фильмах звёзды вынуждены были потом публично если не отрекаться от них, то уж точно «не любить». Однако Николсону жалеть ни о чём не пристало: сыграв у Тима Бёртона Джокера, он не только сказочно разбогател, но и преподал всем сказочный мастер-класс. Его зловеще улыбающийся психопат с тех пор — один из непревзойдённых эталонов киношного сумасшедшего.

Фрагмент из фильма «Бэтмен» (1989)

«Волк»

Этот фильм замечательного режиссёра Майка Николса получился далеко не блестящим, но по задумке своей изначально казался попросту безупречным (особенно если оценивать синопсис и трейлер, а не всю картину в целом). Достаточно лишь сказать, что Джеку Николсону предложили здесь перевоплотиться … в оборотня — и вполне очевидно, что такое идеальное сочетание (роль + актёр) пропустить в кино было ну никак невозможно. Ну кто ещё, как не он, может сыграть дикого зверя с такой безусловной достоверностью?

Фрагмент из фильма «Волк» (1994)

«Марс атакует!»

Ещё одна работа Тима Бёртона (психическое состояние которого также неоднократно вызывало беспокойство в рядах его противников), где он доверил Николсону сыграть сразу две роли: американского президента и похожего на него бизнесмена. И конечно, таких президентов, как этот Джеймс Дэйл, у США в кино ещё не было — пусть роль по своему объёму получилась, можно сказать, даже крошечная, но безупречная отточенность исполнения сделала её, безусловно, одним из главных козырей фильма.

Фрагмент из фильма «Марс атакует!» (1996)

«Лучше не бывает»

Что второй, что третий «Оскар» Николсон получил за работы в фильмах Джеймса Л. Брукса, но если в «Языке нежности» его персонаж не выглядел ненормальным, то сыгранный им в «Лучше не бывает» писатель Мелвин Юделл (или Адал, в зависимости от перевода) — уж точно больной на всю голову: вы только на его походку взгляните!.. Пусть он не буйный и не опасный, но точно не тот, с кем готовы были бы дружить соседи. Но даже такого эксцентрика-мизантропа можно при желании приручить, сделав из него человека, — о чём и рассказывается в этой совершенно блистательной комедийной мелодраме.

Фрагмент из фильма «Лучше не бывает» (1997)

«Обещание»

В новый век Джек Николсон вошёл с ролью в детективной драме Шона Пенна по роману Фридриха Дюрренмата. Выходя уже на пенсию, полицейский даёт обещание матери убитой девочки во что бы то ни стало разыскать убийцу — и это обещание переворачивает всю его оставшуюся жизнь, превращая её в маниакальное преследование вечно ускользающей тени. Этот Джерри Блэк не похож, разумеется, на всех прочих воплощённых артистом безумцев, это безумие иного, потаённого рода. Тем интереснее наблюдать за Николсоном, который и готов был бы «разорваться» от переполняющих его чувств, но вынужден сдерживать всё в себе — будто он древний вулкан, готовый в любой момент проснуться ради внезапного извержения.

Фрагмент из фильма «Обещание» (2001)

«Управление гневом»

Но иногда можно и не сдерживаться — особенно если речь идёт о комедии про то, есть ли способ вылечиться от чрезмерной агрессивности. В ленте Питера Сигела Николсон играет доктора Бадди Райделла, который учит других людей избавляться от того, чем сам же и «страдает»; сюжет в совокупности с жанром словно бы настаивали на намеренно преувеличенном исполнении вплоть до самопародии. Собрав в одном образе черты всех своих предыдущих героев, Джек Николсон остался верен себе, не уронив планку даже в таком непритязательном (но кассово успешном) фильме.

Фрагмент из фильма «Управление гневом» (2003)

А как же «Беспечный ездок», спросите вы, «Пять лёгких пьес», «Китайский квартал»?.. А «Почтальон всегда звонит дважды», «Несколько хороших парней», «Хоффа» и «Отступники»?.. А как же все остальные роли нашего близкого к гениальности юбиляра?..

Повторим: они — никуда не делись. Просто в данном списке мы отбирали фильмы не по их крутизне или влиянию на мировой кинематограф, а по «сумасшедшинке» в глазах Джека Николсона — и согласно этому критерию мы, кажется, рассказали вам о самом примечательном.