Самые популярные телепрограммы 2016 года в России

Топ 10 лучших телепрограмм в России. Накануне СМИ опубликовали десятку самых популярных телевизионных программ на российском телевидении. Информацию предоставила агентство TNS, которое формирует рейтинги телепрограмм.

Данным агентством было проведено несколько аналитических исследований, которые позволили определить, какие программы на российском телевидении были популярными в текущем году. В ТОП самых рейтинговых передач попали «Пусть говорят», программа «Вести», которая выходит на канале «Россия 1», а также шоу «Голос» и детский конкурс талантов «Лучше всех». Последний выходит на Первом канале и ведет его известный юморист Максим Галкин.

При составлении рейтинга специалисты учитывали мнение людей самых разных категорий. Выяснилось, что наибольшей популярностью пользуется программа «Голос. Дети». Ток шоу «Пусть говорят» заняло вторую позицию. В десятке оказался и второй сезон сериала «Мажор», который завершился больше месяца назад.

Юбилейный выпуск КВН, который в ноябре показывал Первый канал, привлёк к себе внимание. На десятой позиции в опубликованном рейтинге разместилась трансляция «Евровидения 2016». По мнению специалистов, такая ситуация является ожидаемой, поскольку меломаны были уверены в том, что Лазарев со своей эффектной песней одержит победу на конкурсе. Поэтому многие смотрели это шоу.

Также специалисты высказались, что опубликованная статистика является довольно надежной и вселяет большие надежды. Если судить по опубликованным рейтингам, то много времени российские телезрители уделяют просмотру новостных программ, а также смотрят проекты развлекательной направленности. Интересным фактом является еще и то, что просмотру телешоу населения в возрасте 20-35 лет уделяет меньше внимания, что позволяет им быть в курсе последних новостей, происходящих в мире, а также следить за последними событиями в мире российского шоу-бизнеса.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7878-samye-populyarnye-teleprogrammy-2016-goda-v-rossii.html