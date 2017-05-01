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Самолёт «Аэрофлота» попал в воздушную яму: пострадали 24 россиянина (ВИДЕО)

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Самолёт «Аэрофлота» попал в воздушную яму: пострадали 24 россиянина (ВИДЕО) | Русская весна

Борт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Бангкок, попал в так называемую воздушную яму в зоне турбулентности, в результате чего 27 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

Среди пострадавших — 24 гражданина России и трое тайцев.

Были зафиксированы переломы конечностей, черепно-мозговые травмы, у ряда пострадавших подозревают компрессионный перелом позвоночника. 19 пострадавшим понадобилось операционное вмешательство.

Инцидент произошел перед снижением и посадкой, потому пассажиры не были пристегнуты. По словам очевидцев, лайнер подбросило вверх на 100–200 метров, а салон был частично переведён в аварийный режим, над некоторыми креслами были выпущены кислородные маски.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493627099

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