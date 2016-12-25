Самолет Ту-154 Минобороны России упал в Черное море

Пропавший после вылета из Сочи самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море. Это подтверждают его обломки, обнаруженные в 1,5 километра от берега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В Минобороны России уже подтвердили эту информацию. В сообщении, распространенном пресс-службой ведомства говорится, что обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50−70 метров.

Так же, в пяти с половиной километрах от берега обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета.

Как сообщалось ранее, самолет Ту-154 пропал с радиолокационных радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера. На борту были 83 пассажира и 8 членов экипажа.

На борту пропавшего с радаров после вылета из Сочи Ту-154 находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять представителей СМИ. «На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил России, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», — сообщили в Минобороны России. По данным источника в силовых структурах, на борту были журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».