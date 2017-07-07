Саммит G20 в Гамбурге: вопросы глобализации на фоне разногласий

Двенадцатый саммит «большой двадцатки» открывается в пятницу в немецком Гамбурге. Два дня лидеры ключевых государств будут искать компромиссы по крупнейшим современным вызовам — от глобальной экономики и миграции до вопросов развития стран Африки и энергетики.

Разговор пройдет на фоне существенных разногласий между странами G20 по вопросам климата и международной торговли. Эксперты не исключают, что европейские лидеры будут пытаться на встрече в Гамбурге оказать определенное давление на американского президента Дональда Трампа.

Традиционно на полях саммита пройдут двусторонние и трехсторонние встречи. Только у президента РФ Владимира Путина запланировано около десяти двусторонних контактов, среди которых особое внимание будет привлечено к долгожданным переговорам с президентом США.

Власти Германии готовятся к большому числу демонстраций с участием антиглобалистов и анархистов, безопасность в Гамбурге будут обеспечивать около 20 тысяч полицейских.

От глобальной экономики до климата

В Гамбург на встречу лидеров ключевых государств мира не приедет лишь Саудовский король Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд, который принял такое решение из-за последних событий на фоне кризиса вокруг Катара.

Примут участие во встрече G20 лидеры Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Мексики, России, США, Турции, Франции, Южной Кореи, ЮАР, Японии и Европейского союза.

Среди приглашенных гостей саммита — председатель правительства Испании, премьер-министр Сингапура, в качестве специальных гостей приглашены премьер-министры Нидерландов и Норвегии.

Примечательно, что страны Восточной Европы, которые больше всех недовольны притоком мигрантов, на саммит не позвали.

Как сообщила российская шерпа в «двадцатке» Светлана Лукаш, предварять первое рабочее заседание саммита будет неформальная встреча лидеров стран-участников «группы двадцати», посвященная проблемам борьбы с терроризмом, в которой запланировано участие президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в преддверии саммита G20 проведут встречу и лидеры стран БРИКС.

Первая сессия саммита будет посвящена вопросам глобальной экономики и финансов, а также вопросам торговли, второе рабочее заседание будет посвящено климату и энергетике. На второй день саммита запланировано рабочее заседание, на котором будет обсуждаться развитие стран Африки, вопросы миграционной политики и цифровой экономики.

«Президент традиционно выступает на всех сессиях, в ряде сессий он будет в числе ключевых выступающих», — уточнила Лукаш.

В частности она отметила, что Путин по сложившейся практике не упускает возможность высказаться на тему глобальной экономики и финансов.

Поиск компромиссов при разногласиях

Приоритетом председательства в G20 Германия заявляла борьбу с протекционизмом в мировой торговле, миграционную политику и борьбу с терроризмом. Хозяйка саммита Ангела Меркель анонсировала, что страны Евросоюза на саммите в Гамбурге намерены послать сигнал о готовности решать стоящие перед миром задачи.

По некоторым вопросам, в частности, климату и международной торговле между участниками «двадцатки» есть существенные разногласия, которые усугубились после решения США выйти из Парижского соглашения по климату, а также после того как Трамп на саммите НАТО потребовал от партнёров увеличения военных расходов.

Дошло до того, что после саммита G7 в Сицилии европейские лидеры, в частности канцлер Германии и премьер Италии Паоло Джентилони призвали Европу полагаться только на свои силы.

По мнению экспертов, после того, как в ходе саммита G7 в Италии сторонам не удалось договориться по климату, ждать кардинальных изменений позиции США в Гамбурге не стоит.

«Я думаю, что это (изменение позиции США — ред.) крайне маловероятно. Другое дело, что позиция США по климату, как справедливо подчеркивала российская сторона, не так значима. Потому что Парижское соглашение — достаточно размытое, в нем нет инструментов принуждения, это фактически декларация о добрых намерениях», — заявил РИА Новости председатель Совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

«Мне представляется маловероятным, что будут какие-то прорывы по климату. Хотя все прекрасно понимают, что вне зависимости от того, насколько правы или не правы ученые, рассуждая о том, почему происходит глобальное потепление, бесспорно, что за экологической обстановкой нужно следить», — добавил он.

Скорее всего, уверен эксперт, какого-то прорывного решения по теме климата в Гамбурге не будет, но, возможно, будут сделаны какие-то примирительные шаги декларативного характера о том, что такая проблема существует и ее нужно обсуждать.

Сама Меркель накануне саммита заверила, что ЕС работает над поиском совместного решения по вопросу климата с США.

Что касается борьбы с протекционизмом, то здесь дискуссия также будет непростой — каждый год отчеты международных организаций свидетельствуют, что защитных мер в торговле становится все больше. Эксперты не исключают, что европейские лидеры будут пытаться на встрече в Гамбурге оказать определенное давление американского президента.

«Конечно же, европейские лидеры хотят определенным образом объединиться и представить ЕС как отдельную сущность. Конечно, они захотят, чтобы ЕС был более мощным субъектом в мировой политике и экономике. Бесспорно, Европейские лидеры будут пытаться оказать определенное давление на Трампа и склонить его к взаимодействию», — считает Быстрицкий.

При этом, считает специалист, что в вопросе протекционистской политики США на саммите G20 все же будет найден определенный компромисс.

«Я думаю, что здесь будет тоже найден какой-то компромисс. Потому что безоглядный протекционизм — большой риск и большая ошибка. Хотя американская экономика очень самостоятельная, но она заинтересована и в рынках, и продвижении, в экспорте и импорте определённых товаров. Поэтому Трамп в сфере протекционизма найдет какой-то баланс», — полагает он.

То, что добиться компромисса сторонам будет непросто, косвенно подтверждают слова Меркель о том, что по итогам встречи в Гамбурге из-за имеющихся разногласий может быть не принято общее коммюнике.

Двусторонние и трехсторонние встречи

Традиционно встреча «большой двадцатки» активно используется для проведения как двусторонних, так и многосторонних переговоров.

Только у президента РФ Владимира Путина запланировано около десяти двусторонних контактов, среди которых особое внимание будет привлечено к долгожданным переговорам с президентом США Дональдом Трампом, которые запланированы на 7 июля.

В Москве, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, рассчитывают, что встреча Путина и Трампа внесет ясность в будущее отношений РФ и США. Сам глава российского внешнеполитического ведомства также намерен на полях саммита встретиться со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

У Путина также запланированы переговоры с президентами Франции, Республики Корея, Турции, премьер-министром Японии, председателем Еврокомиссии. Планируется провести встречи с президентом Мексики, президентом ЮАР и премьер-министром Австралии.

Естественно, темы двусторонних встреч Путина будут отличаться от повестки саммита в целом. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры РФ и США могут стать обсудить международный терроризм, Сирию и Украину. С президентом Турции, по словам Ушакова, Путин обсудит Сирию и координацию действий РФ и Турции, а на переговорах с японским премьером — ситуацию на Корейском полуострове и мирный договор.

На полях «двадцатки» пройдет и несколько трехсторонних саммитов. 8 июля Путин, Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проведут мини-саммит в усеченном «нормандском формате» — в ходе которого обсудят ситуацию на Украине.

А президент США проведет встречу с лидерами Южной Кореи и Японии на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге, в повестке переговоров — укрепление трехстороннего партнерства.

Саммит на фоне демонстраций

Гамбург, в котором еще никогда не проводились мероприятия, сравнимые по масштабу с саммитом «большой двадцатки», со знаменитой немецкой основательностью подошел к организации повышенных мер безопасности. Безопасность в городе во время саммита будут обеспечивать порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов, главным образом — полицейские из других федеральных земель.

Беспокоиться есть о чем — на текущей неделе в Гамбурге ожидается большое количество демонстраций. В самой многочисленной из них, которая должна состояться во второй день саммита, могут принять участие от 50 тысяч до 100 тысяч человек.

Среди ожидаемых протестующих — представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые экстремисты, левые.

В операции по обеспечению безопасности также примут участие спецгруппы из Нидерландов и Австрии, которые будут отвечать за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.

Ради безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит.

Она огорожена металлическими решетками. Доступ в зону строго ограничен, контроль на территории будет вести полиция.

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