«Сами разберемся, кто наш герой», — в Киеве беснуются из-за жесткого заявления МИД Польши
В «незалежной» политики и патриоты второй день беснуются из-за жесткого заявления главы МИД Польши Витольда Ващиковского, который четко обозначил, что «с Бандерой Украина в Европу не войдет».
Вслед за сыном главаря УПА* Романа Шухевича, нардепа Рады Юрия Шухевича, который призвал «плюнуть полякам в морду», в адрес польского министра высказался украинский «эксперт-международник», экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
Лубкивский заявил, что высказывание главы МИД Польши вредно для двухсторонних украинско-польских отношений и Киеву следует потребовать от Варшавы объяснений «за высказывание об историческом прошлом Украины и историческом деятеле Степане Бандере».
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«Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского являются несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних украинско-польских отношений.
Безусловно, такие слова требуют реакции МИД Украины, и я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить пояснения по поводу высказываний главы МИД этой страны, или же наш посол в Польше посетит министерство и будет требовать соответствующих объяснений», — заявил Лубкивский в эфире одного из украинских телеканалов.
Он добавил, что подобные высказывания являются «вмешательством во внутренние дела Украины».
«Мы сами будем решать, кто наши герои. Еще один момент — до членства Украины в ЕС еще очень далеко, пройдет много времени и, очевидно, поменяется не один Ващиковский», — отметил Лубкивский.
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* запрещенная в России экстремистская группировка
По материалам: http://rusvesna.su/news/1499248520