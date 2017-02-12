Самая отвратительная власть за всю историю: украинцев с оружием снова зовут на майдан (ФОТО)

20 февраля Украина встречает третью годовщину массового расстрела на Майдане, в результате которого погибли десятки радикалов и полицейских, преступления, расследование которого новые власти политизировали и всячески затягивают. 22 февраля произошел государственный переворот, ставший пусковым крючком гражданской войны.

Праворадикальные украинские организации «НАЖДАК» и РПС (Радикальные правые силы), призывают всех несогласных с политикой власти принять участие в массовых акциях протеста в следующий понедельник, 20 февраля.

«20 февраля в Украине НАЖДАК, православные организации, профсоюзы, антибанковское движение (вкладчики и заемщики), РПС (радикальные правые силы), УНСО*, ряд оппозиционных политиков, федерации мелкого бизнеса и другие объединения выйдут с целью требовать перевыборов в парламент», — говорится в официальном заявлении НАЖДАКА.

Праворадикалы уже сообщили о маршруте главной акции: встреча у памятника «Героям небесной сотни», затем Вече на Майдане, а после полудня шествие к Администрации президента.

Организаторы обещают, что к акции присоединятся «тысячи ветеранов АТО». Причем «не для того, чтобы поговорить и разойтись». Цель — добиться досрочных выборов в парламент.

«Эта коалиция незаконна. Это самое отвратительное правительство за всю историю Украины. Сейчас режим Порошенко старается разжечь АТО, чтоб отправить умереть наших парней, а самому дальше грабить наш народ. Мы требуем перевыборы в парламент — они законны, логичны и поддерживаются всеми, кроме двух партий — “Народного Фронта” и БПП. Поддержали нас почти все, кто мог бы выйти. И выйдут», — заявил один из вожаков НАЖДАКа Николай Дульский.

Праворадикалы фактически призвали готовиться к вооруженной акции.

«Берите зарегистрированное оружие с собой на акцию. А не зарегистрированное держите неподалеку. Не бойтесь, мы победим. Собаки СБУ (Коханивский и прочие) будут пытаться внедриться и перегнать гнев толпы на кого угодно, кроме Вальцмана и Авакова. Не ведитесь — главный враг — Порох, а цель перевыборы в парламент», — написал Дульский на странице группы в социальной сети, которая организовывает будущий «майдан».

«Также против народа будут выступать продажные Аваковские проститутки на мусарской зарплате („Азов“ и остальные). Будет много провокаций и подстав от СБУ и МВД и национашлюх под их контролем. Мразотин псевдонационалистов, защищающих власть Порошенко и Авакова за откаты», — заключил праворадикал.

Обращает на себя внимание то, что организаторы майдана 20 февраля активно поддерживают «ветеранов АТО» во главе с Семеном Семенченко и другими, которые сейчас блокируют перевозки между Украиной и республиками Донбасса. В вину Порошенко вменяется торговля и пособничество «террористам».

Другие же правые организации — «Национальный Корпус Азов», «Свобода» и «Правый сектор»* собираются провести отдельный марш и в другой день — 22 февраля, дату государственного переворота. Поскольку понедельник 20 февраля — рабочий день и лидеры этих организаций, ныне депутаты, должны появиться в Верховной Раде.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация