Украина 

Саакашвили пообещал украинцам «Новый год без Порошенко»

0 коментариев
Саакашвили пообещал украинцам «Новый год без Порошенко» | Русская весна

Экс-губернатор Одесской области, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили пригрозил каждое воскресенье проводить так называемые «марши возмущенных» у здания администрации президента Украины и намекнул, что Новый год украинцы могут встретить без Порошенко.

«Друзья, призываю максимально распространять информацию о Марше возмущенных, только так мы победим провластные каналы, которые на каждом шагу нас оговаривают…

Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой (Администрации Порошенко — прим. РВ), потому что нас все больше и больше!

Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко…

Читайте также: Саакашвили: «Мы реально пытаемся сделать переворот!» (ВИДЕО)

Если они не услышат нас до 3 декабря — Новый год будем праздновать без них», — написал Саакашвили на своей странице в соцсети, добавив, что «Facebook — наша сила, а смартфон — наше оружие».

Напомним, вчера «Русская Весна» освещала шествие сторонников Саакашвили по центру Киева: «возмущенные» промаршировали от Михайловской площади до палаточного городка у стен Верховной рады.

Саакашвили пообещал украинцам «Новый год без Порошенко» | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1510553547

Другие новости:

y8bkck_1459410963

Известный украинский музыкант высказался в защиту русского языка

0
tp5igo_1467660729

«Коготок» Украины увяз в Галиции: первые итоги ассоциации с Евросоюзом

0
vxmv4w_1508258405

Украинцам в ускоренном порядке будут отказывать в статусе беженца в Израиле

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *