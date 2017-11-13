Саакашвили пообещал украинцам «Новый год без Порошенко»

Экс-губернатор Одесской области, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили пригрозил каждое воскресенье проводить так называемые «марши возмущенных» у здания администрации президента Украины и намекнул, что Новый год украинцы могут встретить без Порошенко.

«Друзья, призываю максимально распространять информацию о Марше возмущенных, только так мы победим провластные каналы, которые на каждом шагу нас оговаривают…

Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой (Администрации Порошенко — прим. РВ), потому что нас все больше и больше!

Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко…

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Если они не услышат нас до 3 декабря — Новый год будем праздновать без них», — написал Саакашвили на своей странице в соцсети, добавив, что «Facebook — наша сила, а смартфон — наше оружие».

Напомним, вчера «Русская Весна» освещала шествие сторонников Саакашвили по центру Киева: «возмущенные» промаршировали от Михайловской площади до палаточного городка у стен Верховной рады.