Саакашвили обещает въехать на Украину на велосипеде вместе с сыном (ФОТО)

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что выезжает на Украину из Польши вместе с сыном.

Он опубликовал на своей странице в соцсети селфи на велосипеде с подписью «Выезжаем в Краковец, Украину».

«Не надо пугать нас насилием и провокациями, я еду на границу вместе со своим 11 летним сыном в полной уверенности, что никаких эксцессов не будет», — написал он чуть ранее.

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