Саакашвили: «Мы реально пытаемся сделать переворот!» (ВИДЕО)

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в ходе проведения «Антикоррупционного марша» на территории Киева, что он со своими сторонниками планирует совершить переворот в Украине, который называет переворотом сознания.

Политик отмечает, что акции протеста под его руководством опасны лишь для олигархов.

«Я пришел сюда вместе со своей семьей, с сыном, с женой, чтобы показать, что вся эта ложь про опасность наших акций, вся эта ложь об отсутствии изменений так и осталась ложью. Наши акции реально опасны, но они опасны как раз своим мирным характером. Они опасны для олигархата.

Мы реально пытаемся сделать переворот, но это переворот сознания, а не переворот государственный», — говорит он.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в Киеве на Михайловской площади проходит акция протеста в поддержку импичмента президента.

Читайте также: Сколько военных ВСУ и СБУ перешли на сторону России: опубликованы шокирующие цифры (ДОКУМЕНТЫ)