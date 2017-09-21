Саакашвили — часть проекта ЦРУ против России, — экс-спикер парламента Грузии
Михаил Саакашвили является очень серьезной частью проекта, который направлен не против Украины или Грузии, а против России, заявила в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Демократический выбор» Нино Бурджанадзе.
По мнению Бурджанадзе, Саакашвили «может быть частью проекта, который осуществляется через ЦРУ».
«Есть ли у него какой-нибудь номер в ЦРУ или специальная папка, этого я не знаю и, естественно, говорить об этом не могу. Между тем, я могу абсолютно правильно сделать заключение чисто политически», — заявила политик.
Бурджанадзе напомнила, что Саакашвили, не имея паспорта, покинул американский международный аэропорт и передвигается по Европе, и выразила уверенность, что «такие вещи без спецслужб, конечно, не делаются».
«Как вы думаете, без покровительства США мог бы он практические беспрепятственно пересечь украинскую границу, где его теперь никто и не трогает?!» — добавила Бурджандзе.
Также, по ее мнению, благодаря покровительству США против Саакашвили не возбудили реальные уголовные дела в Грузии.
Бурджанадзе предположила, что бывший губернатор Одесской области может создать нестабильную ситуацию на Украине, Россия будет вынуждена на это реагировать, что станет «прекрасным поводом для определенных сил на Западе, чтобы поставить под вопрос Чемпионат мира (по футболу 2018 года — ред.) или очернить президентские выборы».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1506009691
8 thoughts on “Саакашвили — часть проекта ЦРУ против России, — экс-спикер парламента Грузии”
* Н.Бурдж.: «Мих. Саакаш. является очень серьезной частью проекта,
который направлен не против Украины или Грузии, а против России…»
= В общем, «Фигаро здесь, Фигаро там», но везде получается Ф-игня…
Итак, начало М.С. – Одесса-мама.
* СМИ, 1 июня 2015 г. 16:20 | Дм. Родионов, Ал-др Сивов .
«Мишку-одессита» готовят к новым «подвигам»
На Украине Саакашвили непременно попытается отыграться за 08.08.08
— «…Молдавский политолог, руков-тель информационно-аналитич. центра Eurasia Inform Владимир Букарский убежден, что назначение Саакашвили
ничего хорошего ни Приднестровью, ни Украине не сулит…
— Саакашвили назначен, чтобы установить полный контроль США
над черноморскими и дунайскими портами Украины в Одесской области…»
* * СМИ, 1 июня 2015, 16:36. «Украинские политики и журналисты
высмеяли назначение Михаила Саакашвили»
— «…Украинские журналисты и политики с ЮМОРОМ отреагировали
на это решение в соцсетях…»
* * * Велимир Хлебников. «Заклятие смехом» (1909)
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!..
= «ЮМОР висельников», или «Заклятие смехомШвили» =
1-5) _ Он «одесситом» стал – Кацо МишИко…
«На хОлмах Грузии лежит ночная мгла…»:: (1)
свой путь закончил там МишИко Пшиком,
и светит там ему за «подвиги» – Тюрьма !!…
2-5) _ И, вот, она – «Жемчужина у моря»,
«Одесса-мама», королём был Беня Крик…
Одесса, с ним «ты знала много горя»,
но с МишикО, боюсь, тебе придёт Кирдык !!…
3-5) _ Он – не «моряк»; хоть Мишка – не «Япончик»…
Не Додик Ойстрах, не Утёсов, не Жванец…
Он – беглый вор, он – выжатый «Лимончик»!..
Надеюсь, там Байстрюк найдёт, уж, свой ПиПец!!…
4-5) _ Наш «Раб Галерный» обещал Французу,
что ОН за Два Йайца подвесит МишикО !!..
В «Восьмом году» был знак тому Хунгузу,
но МишикО, видать, не понял ничего !…
5-5) _ О, море Чёрное, о Крым, Одесса…
Здесь много раз встречались Жизнь и Смерть !!..
И вновь Одесса – маяки, Пересыпь…
И вновь в Одессе воцарился лютый Зверь !…
_ «Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?..» (2)
— — — — — — —
(1) А.Пушкин. «На холмах Грузии…» (1829)
(2) А.Блок. «Коршун» (1916)
Силон Селенов, 2 июня 2015
= «Проект» вернули вЗад – в УкРуину.
* СМИ, 14 августа 2017, 13:06. «Корреспондент: Саакашвили пообещал
очистить Украину от олигархов»
— «Прежде чем вернуться на родину, Михаил Саакашвили пообещал
очистить Украину от «молдавских и донецких олигархов».
…политик также отметил, что грузинские власти боятся его приезда,
поскольку, по словам экс-губернатора Одесской области,
грузины выйдут на улицы и сметут власть,
как только Саакашвили появится в Тбилиси…»
* * “Sic transit gloria mundi”
— — — * — — —
_ «»Мартышико» Синицей обратился
и Море сжечь он похвалился…»
или «Витязь в Тротиловой шкуре»
— — — * — — —
1-10) _ «»Миштышка» к старости слаба Мозгами стала;
А от Людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки»::
везде ж у Власти – Мудраки !..
Так стоит развести Понты,
что можешь Море ТЫ спалить,
ухой всех смачной накормить, –
и все Грузины улицей пойдут
и Власть (без МишикО) – сметут !!…
Силон Селенов, 14 августа 2017
2-10) _ «Но прежде, чем прибуду в СакартвЕло,
я должен завершить на Украине «дело»::
освободить её от «паханархов» –
«молдавских и донецких олигархов»::
своим меня бандюги не признали
и в долю «общака» меня не взяли !!…
3-10) _ А Главный Олигарх на УРКАине
сам – «в шоколаде», ГЭТЬман с Булавой !…
Припомню Пэдро Вальцману, вражине,
что не найдёт он без меня покой,
что как Мазепа – он рискует головой !!…
4-10) _ Да, я сейчас – «Мельмот Скиталец»,
Земных, Небесных, Водных сфер…
Я – непонятный иностранец;
ты ж, Пэдро, – «Вечный жид», ты – Агасфер !..
_ Ты отказал Исусу – мне, МишИко::
не дал ты прислониться мне к стене !!…
Твоя судьба, Парась, закончится всё ж Пшиком,
А я – вновь воссияю в Вышине !!!…
5-10) _ «Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему» «Вышневый сад»,
тогдай-т с Абреками и надерём мы Пете
его трусливо-жирный Зад !!…
6-10) _ МЫ всё вернём:: Донбасс и Крым, Одессу…
МЫ отберём у Москальщины Газ !!..
И я скажу вам всем без политесу –
Днепро-Донецких олигархов кончим МЫ на раз !!…»
— — — * — — —
Силон Селенов, 14 августа 2017
7-10) _ «Вертит Очками МишикО и так, и сяк ::
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет»; –
ПОНТЫ ж не действуют никак ::
8-10) _ Не стал Мишташка» к Вашингтону ближе,
и потому поймёт любой дурак,
что МишикО – по-прежнему Чудак,
что перегрелся у него «Чердак» ,
что опускается он ниже, ниже, ниже…
9-10) _ А там – иль пропасть, иль могила,
История где многих схоронила…
И МишикО – не исключение,
Траги-Комедии всего лишь подтверждение…
— — — * — — —
10-10) _ Так что же Море Чёрное – горит ?..
Кипит ли хоть?.. иль не кипит ?..
Кипят у МишикО лишь страсти,
но ждут его – по-Березовскому напасти… (1)
— — — — — — —
(1) Березовский, Борис Абрамович (1946-2013)
С сент. 2003 г. до конца жизни постоянно проживал в Англии в качестве полит. беженца.
Имел паспорт гражданина Великобритании…Являлся гражданином России.
В 1996 г. отказался от гражданства Израиля…
23 марта 2013 г. близ Лондона Березовского нашли
ПОВЕШЕННЫМ в ванной на собственном Чёрном (!) Шарфике…
Силон Селенов, 14 августа 2017
* СМИ, 10.09.2017, 09:40. «Тимошенко уже в Польше и готовится
сопровождать Саакашвили на границу»
* * СМИ, 16:35 10.09.2017. «Саакашвили попросили покинуть поезд,
в котором он ехал на Украину»
— «…На данный момент поезд «И н т е р с и т и», в котором находится Саакашвили,
задержан почти на два часа на польской станции П ш е м ы ш л ь …»
* * * СМИ, Киев, 10 сентября 2017, 20:40
«Бонапарт идёт на Париж: Саакашвили прорвался на территорию Украины »
* * * * СМИ, 21:14 10.09.2017. «Киев обвинил Саакашвили
в незаконном пересечении границы»
— «…Толпа, среди которой были ПОДГОТОВЛЕННЫЕ для этого люди,
прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыловой стороны,
фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши,
забрала Мих. Саакашвили, затеяла драку с пограничниками
и затянула Саакашвили на территорию Украины», — сказал Слободян…
…Собравшиеся провели импровизированный митинг,
после чего бывший грузинский лидер вместе с соратниками
отправился на автобусе во Л ь в о в …»
— — — * — — —
1-8) _ Стратег великий и политик –
«жеватель галстуков» Саак, –
«Трибун народный», а не нытик !..
Не Беня Крик, не Железняк –
стал вновь в УкрАине «важняк»!!…
2-8)_ «Я возвращусь на Украину,
как Ленин в Питер по весне !..
И Пэдро – бісову вражину, –
поставлю, может быть, «к Стене»!!…»
3-8) _ Но «порошенки», гады, не дремали –
копнули, извращенцы, глубоко::
от «гражданина Украины», блин, узнали, (1)
что с Кокаином дружит МишикО !!…
— — — — — — —
(1) СМИ, 09.09.2017 — 19:46. «Подлый приём : Саакашвили на украинской границе
проверят на употребление наркотиков»
— «Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Мих. Саакашвили
после пересечения украин. границы должен сдать АНАЛИЗЫ
на содержание наркотических веществ.
Об этом сообщает издание со ссылкой на источник,
близкий к одному из советников главы МВД Украины.
По инф-ции источника, в одном из районных отдел. полиции Киева
находится заявление от гражданина У к р а и н ы,
который предоставил факты системного употребление наркотиков Мих. Саакашвили.
«Вероятнее всего у Михаила Саакашвили возьмут КРОВЬ и ВОЛОСЫ
для проверки на содержание в них наркотиков…», — говорит источник.
… Как пишет издание, ранее грузинские и украинские СМИ
сообщали о хронической наркотич. зависимости у Саакашвили.
В рамках материалов уголов. дело, переданных грузинской стороной Украине,
присутствуют показания людей, которые занимались системными поставки
КОКАИНА для бывшего президента Грузии, подытожили журналисты…»
— — — * — — —
4-8) _ Чтоб не «помчались танки, ветер подымая»,
и «Бронепоезд чтоб на Главный путь» не стал,
чтоб не было «Салюта наций», МишикО встречая,
Санврач сказал, чтобы Анализы он сдал ::
5-8) _ Мочу, что «била в голову» грузина;
и клок солос, что вырван с головы;
и «фейс-контроль» – ведь Миши образина,
как и у Пэдро, говорит, увы,
что Миша – потребитель Кокаина,
а Пэдро – жить не может без воды,
_ что «Оковытою» зовётся
и из бутылки в рюмку льётся !…
6-8) _ Он мог б как Ельцин двинуться на Танке,
иль на «Потёмкине» в Одессу вновь приплыть !!..
А он – вельможный пан, – на бархатной лежанке
на паровозе «Интерсити» захотел прибыть !…
— — — * — — —
7-8) _ «Наш паровоз вперёд летел»,
в Пшемышле ж – остановка !..
И «Интерсити» не посмел
кордона рвать верёвку !!…
_ Но мы готовились давно,
пройти как баррикады ::
прошли, как Гвоздь через Вавно,
во Львове все мне рады !!!…
— — — * — — —
8-8) _ Он перешёл-таки границу –
опальный Мишка-наркоман !..
Он, ведь, сказал, что не боится,
что может что-то с ним случиться ::
за ним, ведь, – «Звёздно-полосатый» пан,
и пани Юлька-атаман !!…
_ В балете «Марлезон» пока такой Батман, (2)
а дальше – с «Газовой принцессою» роман ??…
— — — — — — —
(2) Мерлезонский балет — балет в 16 актах, поставленный
королём Франции Людовиком X III…
описан в романе «Три мушкетёра» как арена развязки
в интриге с алмазными подвесками королевы Анны.
Батман — движение классического танца.
Силон Селенов, 10 сентября 2017