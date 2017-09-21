Саакашвили — часть проекта ЦРУ против России, — экс-спикер парламента Грузии

Михаил Саакашвили является очень серьезной частью проекта, который направлен не против Украины или Грузии, а против России, заявила в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Демократический выбор» Нино Бурджанадзе.

По мнению Бурджанадзе, Саакашвили «может быть частью проекта, который осуществляется через ЦРУ».

«Есть ли у него какой-нибудь номер в ЦРУ или специальная папка, этого я не знаю и, естественно, говорить об этом не могу. Между тем, я могу абсолютно правильно сделать заключение чисто политически», — заявила политик.

Бурджанадзе напомнила, что Саакашвили, не имея паспорта, покинул американский международный аэропорт и передвигается по Европе, и выразила уверенность, что «такие вещи без спецслужб, конечно, не делаются».

«Как вы думаете, без покровительства США мог бы он практические беспрепятственно пересечь украинскую границу, где его теперь никто и не трогает?!» — добавила Бурджандзе.

Также, по ее мнению, благодаря покровительству США против Саакашвили не возбудили реальные уголовные дела в Грузии.

Бурджанадзе предположила, что бывший губернатор Одесской области может создать нестабильную ситуацию на Украине, Россия будет вынуждена на это реагировать, что станет «прекрасным поводом для определенных сил на Западе, чтобы поставить под вопрос Чемпионат мира (по футболу 2018 года — ред.) или очернить президентские выборы».

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