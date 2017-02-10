С пьяных глаз: Порошенко на открытии больницы рассказал о мощи российской армии (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко на открытии больницы в Коломые не смог удержаться от того, чтобы не коснуться своей излюбленной темы — «мощи» украинской армии перед лицом «российской агрессии».

«Все будет делаться для того, чтобы мы продемонстрировали: когда община вместе, когда Украина объединена, она способна защитить себя от любого агрессора, даже от России, которая имеет самую большую и самую сильную армию на континенте», — сказал он не совсем трезвым голосом, подчеркнув, что военный бюджет России на сегодняшний день в десять раз больше украинского.

«Нашим боевым духом мы их остановили, освободили две трети Донбасса, обеспечили восстановление инфраструктуры и проведение крупнейших реформ», — заявил Порошенко перед тем, как подарить больнице аппарат УЗИ.

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