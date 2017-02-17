С отношением к кандидату Макрону определились: в RT его обвинили во лжи

На фоне подготовки к президентским выборам во Франции, где, по предварительным данным, пока лидирует независимый кандидат Эмманюэль Макрон, телеканал RT обвинил претендента во лжи. Поводом стали обвинения самого Макрона, которые тот сделал в эфире французской радиостанции Radio Classique сегодня, 17 февраля. Об этом сказано на сайте телеканала.

Макрон осудил «неоднократные атаки» хакеров на интернет-сайт его избирательного штаба, а также обвинил в нападках агентство Sputnik и телеканал Russia Today.

«Наш интернет-сайт подвергся неоднократным, множественным атакам хакеров — во многих случаях у нас есть серьёзные подозрения, что хакеры действовали с Украины. И у нас есть доказательства, много доказательств, и мы их предоставляли. И в то же время я подчёркиваю, что многие сайты — такие, как Sputnik или Russia Today, где много французских журналистов совершенно очевидной политической ориентации, которые печатают там статьи в своё свободное время, — предпринимали организованные атаки против вашего покорного слуги. Кто-то распространял слухи, кто-то — порочащие высказывания, а это не относится к журналистике, скорее — к худшим образцам ангажированной прессы», — заявил кандидат в президенты.

В пресс-службе RT отметили, что данные высказывания Макрона говорят о том, что ему, вероятно, «нечего сказать о реальных проблемах французов». «Мы понимаем, что сегодня любое упоминание мифической „российской угрозы“ гарантирует заголовки в СМИ. Жаль, что Макрону, по всей видимости, нечего сказать о реальных проблемах французов, раз ему и его соратникам приходится изо дня в день прибегать к вранью про RT», — говорится в заявлении пресс-службы RT.

Как сообщало EADaily, 14 февраля генеральный секретарь движения «Вперед!» Ришар Ферран, соратник Макрона, заявил, что сайт кампании последнего ежедневно подвергается «сотням и даже тысячам электронных атак, исходящих с территории России». В ответ RT назвал все обвинения в адрес телеканала безосновательными.

Макрон на президентских выборах выступает под знаменем беспартийности и прагматизма. Ему 39 лет. Он — сторонник Евросоюза, убежденный атлантист. По части экономической политики Макрон обещает меньше жесткой экономии. Он выступает за Шенген и за то, чтобы Европа работала «лучше». Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля 2017 года.