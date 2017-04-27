С гранатами в трусах: военнослужащий ВСУ с боеприпасами задержан на вокзале (ФОТО, ВИДЕО)
На железнодорожном вокзале оккупированного Лисичанска задержали 20-летнего военнослужащего ВСУ с гранатами, которые он прятал в трусах.
Об этом сообщила пресс-секретарь оккупационной полиции Луганщины Татьяна Погукай.
«Во время проверки у парня были обнаружены на теле примотанные скотчем запалы к гранатам, а сами гранаты были спрятаны на нем в белье. Все обнаруженное было изъято экспертами — криминалистами и следователями», — отметила она.
Задержанный военнослужащий оказался жителем Нововолынска Волынской области.
Солдат признался правоохранителям, что собирался отвезти боеприпасы домой, где планировал их продать.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493307160