«С чего начинается Родина…»

С момента распада Советского Союза из бывших республик СССР в Германию на постоянное место жительства переехали почти полтора миллиона этнических немцев. Эмигрируя в поисках лучшей жизни, они не представляли, насколько трудной будет ассимиляция на исторической родине.

В настоящее время наблюдается обратная картина – «русские немцы» массово возвращаются из ФРГ обратно – в Россию и страны бывшего СССР: уклад жизни в Германии оказался для переселенцев невыносимым.

Статистика эмиграции

Основным переселенческим контингентом в ФРГ «русские немцы» стали с 1990 года (сначала массово уезжали из СССР, а потом из бывших республик распавшегося государства). Предыдущие 40 лет в этом плане доминировали эмигранты из Польши и Румынии.

Если верить статистике, в частности, итогам переписи населения в СССР, проведенной в 1989 году, то с начала 90-х годов по 2011-й года из бывших республик эмигрировало в ФРГ больше половины от общего количества этнических немцев – порядка полутора миллионов человек. Уезжали «русские немцы» преимущественно из России (612 тысяч) и Казахстана (575 тысяч) – в этих странах изначально было наибольшее количество представителей этой диаспоры – по данным 1989 года, 89% от более чем двухмиллионного немецкого населения СССР.

Диаспора «русских немцев» на сегодняшний день есть в любом крупном городе ФРГ – в Гамбурге, Дюссельдорфе, Берлине, Штутгарте: там сравнительно неплохо обстоят дела с обустройством и развитием русской инфраструктуры – магазинов, предприятий сферы бытовых услуг и т.п. Одна из областей Германии, где компактно проживают выходцы из России – Баден-Вюртемберг.

Социализация на исторической родине

Большая часть «русских немцев», перебравшихся в ФРГ, имеют двойное гражданство – российское и германское, поскольку считаются репатриантами.Эмигрантов 90 – 2000-х годов считают самой проблемной группой среди «русских немцев», потому что именно они сильнее всего подвержены кризису этнической идентификации – эти люди как бы уже не русские, но еще и не немцы.

По данным немецких социологических исследований, большинство этих представителей эмигрантских кругов так и не интегрировались в общество, которое их приняло, не адаптировались в нем и предпочли социализации существование в замкнутых структурах – в своем мирке.Судя по опросам, большинство «русских немцев» постсоветской волны эмиграции глубоко ошиблись в своих ожиданиях насчет отношения к ним представителей принимающей стороны.

В СССР будущих эмигрантов называли «фашистами», «немцами» (губительные последствия Второй мировой войны придавали отрицательную окраску этой национальности как таковой). А в Германии переселенцы превратились в «русаков», а то и вовсе – в «тайных агентов Путина». «Русские немцы» в ФРГ в связи с этим вынуждены постоянно корректировать свою самоидентификацию.

Почему им там так трудно

Значительная часть «русских немцев», перехавших в Германию с начала 90-х, – это не высококлассные специалисты в своих областях деятельности, способные подтвердить собственный социальный статус в другой стране. У многих после переезда ФРГ он оказался существенно понижен, причем без перспектив восстановления.

Следующая проблема – недостаточный уровень знания немецкого языка, без которого невозможно найти достойную работу.

Крайне трудно интегрироваться в западное общество и адаптироваться в нем «русским немцам» в том числе, и из-за особенностей менталитета иммигрантов, которые и в Германии «по духу» остаются больше русскими, чем немцами. Переселенцы за десятилетия жизни в СССР и на постсоветском пространстве привыкли к совершенно иным жизненным установкам и ценностям. Эти принципы кратко отражены в нашей национальной поговорке «что русскому хорошо, то немцу – смерть».

В сознании наших бывших соотечественников прочно укоренились особенности социального поведения, приемлемые в покинутом ими государстве, но совершенно неприменимые на Западе – у нас удачливым считается человек, умеющий дать взятку, приобрести автомобиль или построить дом, отказывая себе в самом необходимом, разумно поступает гражданин, не доверяющий кредитам. У коренных немцев все наоборот.

В ФРГ не благодарят за то, что человек вовремя пришел на работу или, скажем, правильно расфасовал мусор по специальным контейнерам – если житель этого не сделает, мусорщик в наказание просто может не забрать отходы. И тогда за дополнительную утилизацию ТБО придется доплачивать – о том, чтобы выбросить пакет куда-то «в овраг» (на обочину) и речи не идет – штрафы за подобные действия в Германии, отличающейся особым отношением к чистоте и порядку, очень большие.

«Русские немцы», как и любые эмигранты, вынужденно поставлены перед дилеммой: либо принимать действующие порядки в той стране, куда они приехали, либо замыкаться в своем мирке без надежды на ассимиляцию.

Как они стали «тайными агентами Путина»

В последнее время немецкая пресса начала активное шельмование переселенцев из России, создавая тем самым у коренного населения ФРГ образ «засланцев» в тылу врага»: официальный Берлин не скрывает своей антироссийской политики, используя в том числе, и такие методы для дискредитации России.

В апреле уходящего года крупное немецкое издание Das Bild опубликовало материал «Путин управляет секретными группами в Германии». Автор текста Борис Райтшустер, немецкий журналист, проживший в России с 1990 года в общей сложности 16 лет, утверждает, что Германия, как и вся Европа, наводнена тайными агентами из России, главная цель которых – дестабилизировать обстановку в этих странах. В число этих «тайных агентов», по мнению Райтшустера, входят и представители диаспоры «русских немцев».

Немецкая пресса цитирует заявления членов германского правительства, «выражающего обеспокоенность высоким мобилизационным потенциалом» со стороны этнических немцев, переселившихся из России (по подсчетам германской стороны, их в ФРГ сейчас около двух миллионов). По мнению ряда немецких политиков, такую массу народа при желании без особых проблем можно «поставить под ружье»: «Эти группы легко можно мобилизировать прямо из России для демонстраций и прочих акций протеста, как, например, те, что происходили недавно по всей стране, и явно были не стихийными».

По данным полиции и миграционной службы на 2016 год, до 9 тысяч «русских немцев» ежегодно возвращаются из Германии обратно в Россию. Значительная их часть едет целенаправленно… в Сибирь: там, на Алтае в Гальбштадте и в Азово (Омская область) воссозданы немецкие автономные районы, где в более чем 20 селах на сегодняшний день проживает свыше 100 тысяч человек.

23.04.2017

Nyka

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/18290/-