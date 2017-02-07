С Бандерой наперевес, — в Совфеде высмеяли политику Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы правящей партии Польши Право и Справедливость Ярослава Качиньского, заявившего, что Украина не попадет в Европу, если продолжит поддерживать культ Бандеры.

«Качиньский негодует: с Бандерой Украина в Европу не войдет! Но куда киевский режим без Бандеры? Нет у него другого героя. Разве что Шухевич», — написал Пушков на свое странице в соцсети.

«Думаю, будут прорываться с Бандерой наперевес», — резюмировал Пушков.

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