Рыбы ловим много, около пяти миллионов тонн

Однако в магазине либо дорого, либо минтай. А ведь когда-то была селёдочка, что с водочкой, что без и, конечно, скумбрия… Владимир Дмитриевич Путимедов возверни рыбу в первобытное состояние!

Причин рыбной диверсии несколько. Они известны и нет смысла разбирать их все. Остановимся на двух. Первую, общую для всех диверсий можно выразить фразой: «Для народа рубли, для власти доллары». Власть постоянно снижает рубль, повышая цены, а за повышающийся доллар готова на любые преступления. Поэтому вся вкусная рыба идёт за границу, а народу и минтай сойдёт. Продавать вкусную рыбу для народа не выгодно, властям рубли не нужны.

Вторая причина в десятках перекупщиках, сопровождающих рыбу от рыбака до покупателя, естественно цена возрастает в два-три раза.

А минтай, конечно, нужен. Из него можно делать муку на корм скоту. Но если страну довели, то можно и людям. Кстати, отпускная цена филе минтая – 120 руб., а в магазине перекупщики доводят до 300 руб.

Ещё. Ловит рыбу Росрыболовство, за качество «отвечают» — Роспотребнадзор и Россельхознадзор, за цены — Федеральная антимонопольная служба.

С результатом их деятельности читатель знаком…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109575/19351/-