Рустам Солнцев опроверг информацию о продажной любви на «Доме-2»

Бывший участник телепроекта «Дом-2» решил опровергнуть информацию, появившуюся недавно в Сети, о том, что скандальная телестройка превратилась в агентство по предоставлению эскортниц для богатых мужчин. Рустам Солнцев вспомнил, как одно только упоминание о том, что Лена Беркова снялась в порнографическом фильме, послужило причиной ее моментального выдворения с проекта.

Солнцев считает, что участницы шоу, особенно старой закалки, такие как Алена Водонаева, Виктории Боня, Даша Пынзарь и Наталья Варвина, заслуживают самого глубокого уважения и даже могут стать примером для миллионов своих соотечественниц. А ведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина так просто героини нашего времени. Правда, Рустам все-таки признал, что иногда на проект «заплывают» откровенные эскортницы типа Риты Керн, но они сами открыто в этом признаются. Так что все по-честному.

Напомним, что на днях популярное интернетовское издание опубликовало информацию о том, что практически любую участницу проекта «Дом-2» можно купить за определенную сумму. И что телевизионная стройка стала своеобразным стартом для девушек легкого поведения в мир богатых мужчин и сладкой жизни.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/rustam-solntsev-oproverg-informatsiyu-o-prodazhnoy-lyubvi-na-dome-2.html