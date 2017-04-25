Русскую модель Квитко в «голом» платье окрестили деревенской буренкой

«Ты че без лифчиков гуляешь», «стременная какая-то», «вот это корова…», — пользователи Сети не оценили новый эротический снимок Анастасии Квитко.

Российская модель Анастасия Квитко, проживающая в США, вышла на прогулку в Майами в прозрачном коротком платье, через которое можно было разглядеть все прелести девушки.

Получившая прозвище «русская Кардашьян» за пышные формы, Квитко поделилась снимком в своем Instagram.

Примечательно, что иностранные пользователи отметили красоту и сексуальность модели, а вот мнение русскоязычных подписчиков было противоположным.

Платье показалось некоторым интернет-пользователям слишком вульгарным и вызывающим.

«Чем так ходить голой бы ходила, не приятно», «буренка деревенская», «это некрасиво», «Ты че без лифчиков гуляешь», «Стременная какая-то», «Вот это корова…», — пишут подписчики свои отзывы в Сети.

22-летняя модель из Калининграда никогда не отличалась скромностью. Все ее снимки в соцсетях изобилуют призывными позами и откровенными нарядами.

Недавно она выложила эротическое фото с золотым ремнем.

Чаще всего «русская Кардашьян» любит фотографировать себя в белье и демонстрировать свою необъятную грудь.

Сама модель уверяет, что никогда не прибегала в пластическим хирургам, однако многие специалисты отмечают, что от природы такую фигуру иметь невозможно. К тому же в Сети есть фото Квитко, где ее формы заметно отличаются от нынешних. Сейчас параметры модели 95×62×105.