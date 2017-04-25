Сегодня, 25 апреля, Нагатинский суд Москвы приговорил бывшего лидера движений «Русские» и «Славянский союз» (запрещены в РФ — прим. EADaily ) Дмитрия Демушкина к 2,5 года колонии общего режима, признав его виновным в экстремизме.

Демушкин был взят под стражу в зале суда. Само слушание проходило в закрытом режиме. Демушкина обвиняли по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») за публикацию в соцсетях двух фотографий с «Русского марша». По версии следствия, в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей два графических изображения экстремистской направленности — «с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц».

Уголовное дело в июне 2016 года было возвращено Нагатинским судом Москвы в прокуратуру. Первоначально в обвинении речь шла о восьми изображениях в соцсети «ВКонтакте», но в итоге осталось лишь два эпизода. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, после чего ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест.