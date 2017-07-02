Русский язык — болезнь нервной системы: в Киеве появились плакаты, оскорбляющие русскоязычных (ФОТО)

На улицах Киева появились плакаты с призывом отказаться от русского языка, который назван «очень заразным».

На них изображена девушка с высунутым языком, раскрашенным в цвета российского флага. Каждый цвет имеет свою маркировку: так, белый — это «матюкливость, недоумство, дебилизм», синий — «пьянство, сепаратизм, смерть», красный — «агрессия, империализм, война».

Сам плакат назван «Памяткой здоровья», а носителям русского авторы плакатов рекомендуют пользоваться ополаскивателем для полости рта.

«Достаточно попасть в среду инфицированных или получить вирус через СМИ. Инфекция легко распространяется среди молодежи», — написано на плакатах.

Русский язык на плакате назван заболеванием, поражающим центральную нервную систему.

Ещё одно доказательство того, что нацизма на Украине нет, как нет и языковой проблемы: на русском говорить никто не запрещает. В целом же Киев движется в заданном три года назад русле дегуманизации русскоязычных и в целом тех, кто ощущает себя частью Русского мира.

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