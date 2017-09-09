Русский «Терминатор»: на что способны отечественные боевые машины поддержки танков (ФОТО)

До конца 2017 года на вооружение Сухопутных сил РФ будет принята отечественная боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Об этом заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко.

Огневая мощь «Терминатора» позволяет поражать бронетехнику, инженерные сооружения и живую силу противника. Интерес к БМПТ уже проявили Сирия и Израиль. Какие задачи будет выполнять российская боевая машина — в материале RT.

Боевая машина огневой поддержки БМПТ «Терминатор-3» © РИА Новости/ Григорий Сысоев

Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко заявил журналистам, что до конца года на вооружение российской армии будет принята уникальная разработка «Уралвагонзавода» — боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

По словам Шевченко, интерес к новинке проявили «многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия».

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин удивился тому, что Тель-Авив и Дамаск так поздно заинтересовались «Терминатором». «Странно, что они так долго раскачивались», — написал он в Facebook.

В 2011–2013 годах 10 «Терминаторов» были проданы Казахстану. В ходе международного форума «Армия-2017» Минобороны и «Уралвагонзавод» подписали контракт на поставку БМПТ. Количество закупленных машин не сообщается.

© РИА Новости/ Сергей Субботин

Универсальная боевая машина

Прозвище «Терминатор» получила машина под шифром «объект 199 «Рамка» нижнетагильского конструкторского бюро (ОАО «УКБТМ»). С начала 2000-х годов на базе Т-72А и Т-90 были созданы «Терминатор-1» и «Терминатор-2». В ближайшее время появится «Терминатор-3» на платформе Т-14 «Армата».

Машина вооружена одним пулемётом «Корд», двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42 (850–900 выстрелов), двумя гранатомётами АГС-17 и четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами (кумулятивными и термобарическими) типа «Атака» 9 М120-1 с лазерной системой наведения.

«Терминатор» способен поражать танки и бронетехнику на расстоянии до 10 км в зависимости от боеприпаса. При этом дальность танкового орудия обычно не превышает 5 км. Экипаж БМПТ состоит из пяти человек: командир, наводчик, механик-водитель, два оператора курсовых гранатомётных установок.

Особенностью «Терминатора» является современная автоматическая система управления огнём (СУО) «Рамка». На машине установлена всеракурсная баллистическая защита от средств поражения. По сообщениям СМИ, «Уралвагонзавод» намерен поставить на «Терминатор-3» орудия новых калибров и обновлённые боевые модули.

«Терминатор» весит примерно столько же, сколько обычный танк — свыше 40 тонн. Машина не превосходит танки в манёвренности и скорости. Однако командир БМПТ имеет сектор обзора на 360° благодаря пяти перископическим приборам наблюдения ТНПО-260.

«Терминатор» — это, по сути, универсальная боевая машина, способная выполнять множество важнейших функций на поле боя. Но первоочередная задача БМПТ заключается в поддержке танковых войск.

Вооружение «Терминатора» предназначено для уничтожения танков и бронетехники противника, а также противотанковых орудий, которые используют артиллеристы. Помимо этого, БМПТ может поражать низколетящие объекты, уничтожать пулемётные гнёзда и другие инженерные укрепления, где укрывается пехота.

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Танки под прикрытием

Танки должны работать под прикрытием не только с воздуха, но и с земли. Это прекрасно осознавали ещё в СССР, изучая богатый опыт боевых действий, в которых участвовали советские солдаты.

Первая опытная боевая машина поддержки танков была создана в середине 1980-х годов на Челябинском тракторном заводе под шифром «объект 781».

БМПТ была разработана на базе основного танка Т-72Б. Челябинских конструкторов вдохновил опыт использования «адской молотилки» (зенитной самоходной гусеничной установки ЗСУ-57-2) в условиях городских боёв во Вьетнаме и на Ближнем Востоке.

Огромное влияние оказал и опыт войны в Афганистане. На открытой местности и в условиях города танки оказывались достаточно лёгкой мишенью для мобильных ракетных комплексов противника. В таких условиях большую эффективность продемонстрировала БМП-2, продвижение которой прикрывала зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка».

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Советским войскам требовалась новая боевая машина, которая имела бы броню на уровне танка и мощное вооружение, включая зенитное. Однако перестройка и распад СССР похоронили оригинальный и нужный для Сухопутных сил проект.

Потребность в БМПТ вновь появилась в период двух чеченских кампаний, когда без должной артиллерийской и авиационной подготовки российские танки часто оказывались в ловушке боевиков, особенно при штурме городов.

Аналогичная проблема есть и у современной сирийской армии. После начала гражданской войны в соцсетях появились фотографии, на которых запечатлены советские ЗСУ-57-2 — они были формально сняты с вооружения армии САР в 1990-е годы. По неподтверждённым сведениям, некоторое количество «молотилок» действительно участвовало в боевых действиях.

Сирии пригодится

Военный эксперт «Газеты. Ru», полковник запаса Михаил Ходарёнок полагает, что использование «Терминаторов» сирийскими войсками будет весьма уместно. «Боевики часто вооружены ПТУРами (противотанковыми комплексами). Танки всегда были крайне уязвимы для моджахедов с гранатомётами. К тому же „Терминатор“ должен упростить штурм городов», — заявил RT Ходарёнок.

Эксперт убеждён, что боевое крещение «Терминатора» позволило бы российскому командованию понять место БМПТ в структуре танковых войск и стало бы лучшей рекламой для зарубежных покупателей.

«На мой взгляд, Израиль вряд ли будет приобретать „Терминаторы“. Машина, скорее всего, будет востребована в Иране, других странах Ближнего Востока и государствах, которые активно наращивают и развивают танковые войска», — предположил собеседник RT.

«В России „Терминаторы“ пойдут, наверное, именно в танковые части. Однако для этого нужно пересмотреть штаты, табели к штатам, организационную структуру. Это достаточно долгий процесс, и к поступлению машин нужно подготовиться», — отметил Ходарёнок.

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Алексей Заквасин