Русский танк против ИГИЛ: Т-62М спас свой экипаж от ракетной атаки в Сирии (ВИДЕО)

Медиа-крыло ИГИЛ обнародовало видео, на котором показан момент попадания ракеты ПТРК в танк Т-62 М Сирийских войск. Эти боевые машины относительно недавно пополнили арсеналы правительственных войск.

Кадры сняты 5 февраля в ходе боев террористов с правительственными силами на пальмирском направлении в восточной части провинции Хомс.

Видеозапись бандитов имеет следующее описание: «Танк сирийского режима уничтожен у базы заброшенного батальона к северу от горы Тияс восточнее авиабазы Т-4».

В ролике показан танк, занявший позицию на возвышенности в пустыне. Террористы производят выстрел из ПТРК, противотанковая управляемая ракета (ПТУР) попадает сбоку в область между башней и корпусом бронемашины. Видна яркая вспышка и мощный взрыв.

Если бы вместо модернизированного Т-62 под ударом оказался танк старой модификации, то члены экипажа по всей вероятности бы погибли, а боевая машина была бы уничтожена.

В данном же случае взрыв ПТУРа, судя по всему, был погашен резинотканевым бортовым противокумулятивным экраном и установленным на башне металлополимерным блоком. Эти дополнительные защиты существенно нейтрализуют кумулятивную струю противотанковых средств.

После взрыва башню Т-62 М покинули 3 сирийских танкиста, на этом моменте видео обрывается.

Военные эксперты предполагают: наиболее вероятно, что танк получил незначительные повреждения и после небольшого ремонта сможет продолжить свой боевой путь в борьбе с терроризмом.

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Справка «Русской Весны»

Танк Т-62 М — «Объект 166 М6» — Танк, прошедший глубокую модернизацию в 1983–1985 годах. В результате которой на эти танки была установлена дополнительная броневая защита башни, корпуса и днища (уровень защиты башни от БПС — 320 мм, от КС — 400–450 мм), антинейтронный подбой на башне и различное доп. оборудование.

* Запрещенная Верховным судом РФ террористическая организация.