Русский спецназ ведет охоту на ИГИЛ в провинции Алеппо — уникальные кадры (ВИДЕО)

На минувшей неделе снайперы Сил специальных операций Минобороны России поддержали огнем подразделения Армии Сирии на востоке провинции Алеппо, уничтожив ряд террористов «ИГИЛ» в ходе зачистки местности, примыкающей к промзоне Шейх Наджар.

Сообщается, что русский спецназ проводил боевые рейды совместно с подшефными отрядами Сирийской армии, нанося большой урон силам террористов.

На обнародованных кадрах снайперы спецназа ССО ВС России охотятся за снайпером ИГИЛ в восточной части провинции Алеппо.

С начала контртеррористической операции Вооруженных Сил РФ в САР, они помогли силам союзной Сирийской армии вернуть обширные территории в разных регионах страны. Кроме того, вступление в войну России оказало большое влияние на восстановлению боевого духа бойцов правительственных войск, пребывавших в смятении после поражения в провинции Идлиб весной 2015 г.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.