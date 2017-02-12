Русские хакеры взломали Минобороны Италии, — итальянские СМИ

Римская газета Il Messaggero заявила, что российские хакеры якобы взломали компьютеры минобороны Италии.

Ссылаясь на данные подразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями, издание предположило, что взломщики могли получить государственные и военные секреты Италии.

Ранее британская Guardian сообщила, что 2016 году кибератаке подвергся итальянский МИД Италии, к ней также якобы были причастны российские хакеры. В МИД попытку взлома подтвердили, однако отметили, что все зашифрованные данные остались целы.

В свою очередь, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что достоверность сообщений о якобы причастности России к хакерской атаке на итальянское министерство не подтверждается фактами.

Как пишет Il Messaggero, атаки на МИД и Минобороны страны начались еще в конце 2014 года и исходили от одного и того же источника. Попытки взлома обнаружили еще в 2015 году, однако они продолжались и в 2016-м.

«Анализ вирусов, которые поразили системы обоих ведомств, позволяет говорить, что вредоносные программы были написаны в России и при этом по очень усложненной технологии», — пишет издание, ссылаясь на данные почтовой полиции — подразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями.

Тот же вирус применялся для хакерских атак на другие ведомства, утверждает издание, не уточняя, на какие именно.

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Атака на итальянское минобороны, отмечает газета, была более разрушительной.