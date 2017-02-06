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Русские хакеры повлияли на финальную игру Суперкубка США? (ВИДЕО)

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Русские хакеры повлияли на финальную игру Суперкубка США? (ВИДЕО) | Русская весна

Русские хакеры вмешались в результаты финального матча Суперкубок Национальной футбольной лиги США.

По крайней мере об этом пишут американские пользователи социальных сетей, сообщает телеграм-канал mislinemisli.

Традиционный Суперкубок Национальной футбольной лиги США — это большое шоу для всей страны. На этот раз в финале встретились «Нью-Инглэнд Пэтриотс» (New England Patriots) и «Атланта Фэлконс» (Atlanta Falcons).

Дональд Трамп, как водится, болел за «патриотов», которые по игре отставали от соперников. Но после перерыва все изменилось настолько сильно, что Patriots стали победителями.

Пользователи американских соцсетей шутят, что без русских хакеров явно не обошлось.

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Многие пользователи пишут, что они не могут признать результаты игры, поскольку это не их чемпион, парадируя представителей Демократической партии, которые отказываются признавать Дональда Трампа президентом США. 

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486401299

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