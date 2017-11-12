«Русские витязи» показали высший пилотаж на авиасалоне Dubai Airshow 2017 (ВИДЕО)

Элементы, продемонстрированные в воздухе нашими летчиками, привлекли внимание экспертов и представителей деловых кругов, до того в большинстве своем спокойно прогуливавшихся вдоль выставленных здесь самолетов и вертолетов.

«Витязи», в частности, синхронно продемонстрировали так называемую «бочку» — переворот самолета вокруг собственной оси. Кроме того, посетители выставки увидели встречный пилотаж — два самолета летят навстречу друг другу и резко расходятся в стороны, показывая синхронный вираж.

Были и другие элементы высшего пилотажа, например перевернутый полет, «Зеркало» (самолеты движутся параллельно, но один из них в перевернутом состоянии).

«Русские витязи» выступают на истребителях Су-30СМ, оформленных в сине-белой цветовой гамме. Благодаря тому, что пилотажные трюки осуществляются на сверхмалых высотах, зрители чувствуют себя непосредственными участниками воздушных событий.

Вслед за «витязями» в небо поднялся российский самолет-амфибия Бе-200, а завершил российскую часть летной программы истребитель Су-35, который, в частности, буквально завис на несколько секунд в воздухе, полностью сбросив скорость.

На статической стоянке в Дубае также выставлен наш Sukhoi Superjet 100 в VIP-комлектации.

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