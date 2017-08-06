Русские в зале есть? — Трамп выступает в Вирджинии (ВИДЕО)

В то время как в Вашингтоне спецпрокурор и экс-директор ФБР Роберт Мюллер пытается найти хоть что-то, за что можно было бы подвергнуть Дональда Трампа процедуре импичмента, президент США дразнит оппонентов в своей обычной манере миллионера-шоумена.

«Русские в зале есть? Кто-нибудь видел русских в Западной Вирджинии, Огайо или Пенсильвании?» — с таких слов Трамп начал своё выступление перед сторонниками в Западной Вирджинии.

«Все нормальные люди знают, что никакие русские в нашу избирательную кампанию не вмешивались. Мы не победили благодаря России. Мы победили благодаря вам. Это я точно могу сказать. Мы победили, потому что сработали гораздо лучше той стороны Мы победили, потому что миллионы патриотов Америки проголосовали за возврат своей страны», — заявил Трамп своим сторонникам.

Напомним, спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер созвал так называемое большое жюри присяжных для дальнейшего расследования связей президента США и его команды с Россией.

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