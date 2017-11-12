Русские устали от обвинений во всём подряд, — Forbes

Похоже, русским не удалось добиться избрания двух республиканцев в Нью-Джерси и Виргинии на этой неделе. Удачи в следующий раз.

Русские идут! Только вместо того, чтобы спускаться на парашютах во внутреннюю империю Калифорнии с автоматами АК-74 за спиной, они взламывают Yahoo! И электронную почту Национального комитета Демократической партии. И еще защищают политиков, которых, похоже, презирают только представители политической элиты и их друзья — будь то в Великобритании или во Франции, в США или Каталонии.

Да, согласно официальной авторской колонке в газете Washington Post, даже за голосованием Каталонии за независимость можно обнаружить геополитические уловки Владимира Путина. А вы-то думали, что ЦРУ всесильно!

Это вам не шутки. По данным компании SecureWorks, работающей в сфере кибербезопасности, электронную переписку Национального комитета Демократической партии действительно успешно похитили русские хакеры. Но было ли это сделано по приказу российских властей, неясно.

По крайней мере компания SecureWorks, дочерняя компания Dell, заслуживает большего доверия, чем CrowdStrike и Fusion GPS, которые зарабатывают продажей компромата, и действует более легитимно, чем обычные антипутинские украинские активисты, сочиняющие небылицы и помогающие вашингтонским русофобам и русоненавистникам заставлять Путина обороняться.

Дело в том, что Путин, возможно, не самый лучший парень в мире. Не исключено, что в России много темных людей с сомнительной репутацией. Это можно сказать практически обо всех бывших коммунистических странах. Но Путин может справиться с тем, что из него делают злодея. У него есть целый военный и медийный аппарат, помогающий ему в его собственной стране.

Но за компанию с ним виноватыми оказываются россияне, которые пытаются заработать на жизнь, развивать бизнес, ездить по миру и жить за границей.

Так, стоп! Ты — русский? Плохо. Ты, должно быть, что-то задумал.

Подозрительный

Большинству из тех, кто считает, что Россия — это зло, говорить о том, что американские компании и инвестиционные банки ведут бизнес в России и с русскими каждый день, нельзя.

Компании J. P. Morgan, Citigroup Global Markets и банк Bank of America Merill Lynch вместе с «ВТБ Капитал» выступили организаторами состоявшейся третьего ноября сделки по первичному размещению (IPO) на Лондонской бирже акций холдинга En+ Group на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Хуже того — компанию контролирует российский миллиардер Олег Дерипаска, входящий в список Forbes. Газета The New York Times вряд ли может написать о холдинге En+ Group, не упомянув в заголовке, что Олег когда-то вел дела с бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, которому недавно предъявили обвинение.

Это сразу же делает его частью той кампании, которая в соответствии с легендой о «вмешательстве русских», стала причиной неудачи Хиллари Клинтон, дважды потерпевшей поражение на своем пути к власти.

Да, и что уж совсем ужасно — он из числа «ближайшего окружения Путина».

В минувшие выходные были опубликованы результаты расследования, получившего название «Райское досье» (Paradise Papers). В центре внимания оказались россияне. Министр экономики США Уилбур Росс (Wilbur Ross) имел долю в российской компании и держал это в тайне.

Внезапно обнаружилось, что «частью проблемы» является и Юрий Мильнер, известное лицо в Кремниевой долине и основатель венчурной компании DST Capital. Дело в том, что он инвестировал в Facebook и Twitter. Он получал деньги от ВТБ Капитал» и «Газпром инвестхолдинга» и покупал на них акции этих двух гигантских социальных сетей.

Российские компании платили за рекламу в обеих соцсетях, в том числе и за размещение политических пропагандистских материалов, нацеленных, скорее, на поддержку Трампа, чем Хиллари.

Из-за того, что два государственных российских банка использовали DST Capital для покупки акций двух американских компаний, ставших объектами расследования в рамках «российского дела», Мильнер мгновенно приобрел статус злодея. Несмотря на то, что он продал акции Facebook и Twitter соответственно в 2013 и 2014 годах, его подвергли критике за содействие вмешательству России в американский демократический процесс.

«То, что мы действовали от имени России, чтобы настроить социальные сети против американской демократии, — это выдумка», — написал Мильнер в журнале Recode в ответ на ряд убойных статей, опубликованных The New York Times и Financial Times.

Но это не имеет значения. Он — русский. И богатый. Он просто должен работать на российскую разведку.

В 1990 году Мильнер уехал в США, где поступил в Уортонскую школу бизнеса. Он стал одним из четырех почетных выпускников школы, выступавших перед выпускниками 2017 года. В своей статье в Recode он пишет, что, когда он впоследствии переехал в Кремниевую долину, было неважно, откуда он родом. Сейчас же ситуация изменилась. С тех пор, как на выборах Трамп обошел Хиллари, одно лишь то, что ты русский, уже вызывает подозрения.

Россияне чувствуют себя так везде.

«Я родился здесь, в России. Я не могу вернуться в прошлое и сказать: „Мама, роди меня в США“», — говорит Игорь Мацанюк, российский венчурный инвестор и разработчик онлайн-игр. Он является президентом холдинга Astrum Online Entertainment. Сейчас он живет в Литве.

Он рассказывает мне о том, как недавно ездил на рыбалку с несколькими литовцами, все они — люди в возрасте и помнят жизнь под властью иностранной державы, известной как СССР. Он вспоминает, как они его спрашивали: «Почему вас, русских, так ненавидят?». Рассказывая это мне, он про себя смеется.

«Я об этом никогда не думал. Но когда я включаю телевизор, все русских ненавидят, — говорит он. — Я не знаю, правда ли то, что говорят о Трампе и Путине. Я не знаю, что происходит. Но я знаю, что это не очень здорово, когда тебя все время заставляют чувствовать себя плохим. Это жестоко».

Мацанюк говорит, что при ведении бизнеса в Лондоне сейчас, например, там более тщательно поверяют российских клиентов на благонадежность — так, на всякий случай.

После распада Советского Союза россиянам обещали, что Запад возьмет их под свое крыло и приобщит к современному капитализму. Что было, то прошло. Коммунизм рухнул, спасибо за это Горби! Запад выиграл культурно-экономическую войну. Русские выучили английский язык. Они узнали о торговле производными финансовыми инструментами. Они накупили себе «Феррари».

Сейчас Россию отстраняют, изолируют. Говорят, что Путин хочет восстановить советский строй и захватить Литву и страны Балтии. Он уже делит Украину. И в результате этого россияне стали невольными жертвами оголтелой пропаганды и информационной войны.

Когда все под подозрением, не доверяешь никому.

Европейские пенсионные фонды не инвестируют в Россию. Российские фонды, которые росли за счет зарубежных средств, сейчас не развиваются. Новых финансовых поступлений нет. В основном, остался венчурный капитал, иностранный.

Я попросил Яну Старовойтову, которой чуть больше 30-ти, как часто она встречает в зарубежной прессе негативные статьи о России. Ежедневно, отвечает она. Старовойтова работает в московском хедж-фонде.

«Никого из моих друзей это больше не удивляет», — говорит она мне. Мы сидим с ней в ресторане Bamboo Bar в финансовом районе Москвы. Ранний ужин. Посетителей становится все больше, и вот он уже заполнен полностью. Город очень живой, и кругом царит суматоха. Некоторые даже говорят на американском английском. Какого черта они здесь делают? Разве с политической точки зрения это корректно?

Я спросил Яну, винит ли она Путина во всех этих проблемах, спорах, скандалах вокруг ее страны. Нет, не винит, отвечает она. То, как она объясняет причины всего этого, мало чем отличается от доводов Мацанюка.

«Мы исторически являемся „удобным“ врагом. У Китая есть те же самые недостатки, что и у нас, но его так не демонизируют, как Россию. И против него в западных СМИ никакой кампании не ведется», — говорит она.

Она должна жить здесь. Для многих в Вашингтоне Китай — это «убийца рабочих мест». До тех пор, пока Россия не стала действительно плохой страной, Китай для Вашингтона каждый раз перед выборами был любимым «стрелочником», хотя и по другим причинам.

Она поясняет: «Я знаю, что это из-за Украины и Сирии. Россия открыто отказалась играть по правилам, которые США установили для всего остального мира. А что если это станет тенденцией, и другие страны решат последовать примеру России? Это совершенно новая ситуация для Запада, и с этим они уж точно не захотят мириться», — говорит она.

Год назад, в усадьбе Льва Толстого, я был на дне рождения этой русской романтической певицы, имя которой я никогда не запомню. Я был единственным американцем в крошечной комнате, где народу было человек 50. Друзья певицы подходили ко мне и спрашивали, нравится ли мне. Говорили мы ни о чем, о пустяках. Один из гостей счел необходимым сказать мне, что русские — люди хорошие. В том числе и те, кому нравится Путин.

В прошлом месяце в московском ресторане Jaime’s Italian, который расположен недалеко от Большого театра, я встретился с тремя иностранцами, в том числе и одним американцем. В нашей компании кроме него был русский, занимающийся высокими технологиями и говоривший о блокчейне, и управляющий фондом из Внешэкономбанка, банка развития России.

Я спросил у иностранцев, как их друзья относятся к тому, что они находятся в России. Все как один ответили: «Они считают нас сумасшедшими».

Разговор был неофициальным.

Игорь Подзигун раньше работал в госучреждении в российском городе Калуга. Он был заместителем мэра и ушел с госслужбы в частную компанию. Теперь он участвует в развитии российского технологического рынка и работает над созданием цифровой компании под названием «Апла».

«Когда я смотрю на себя и представляю себя русским в сегодняшнем мире, я чувствую себя словно „англичанин в Нью-Йорке“ из песни Стинга. Я не являюсь частью этого мира и чувствую себя чужим, — говорит он мне.

— Я чувствую, что я плохой парень, который ограничивает круг тех, с кем мне можно вести бизнес». Его компания в настоящее время работает над небольшим стартап-проектом с одним из эмиратов ОАЭ.

«Я считаю это трагедией, — говорит он. — В России очень много людей, которые хотят путешествовать и быть глобальными предпринимателями. А из-за политики все это очень сложно».

Проще не становится.

Конгрессмен от штата Мэриленд Бенджамин Кардин (Benjamin Cardin) еще раз повторил на этой неделе, что хочет, чтобы Демократическая партия возглавила независимый комитет по расследованию вмешательства России в выборы — причем не только в США, но и в других странах. Этот шаг служит дальнейшим подтверждением того, что Вашингтон считает Москву такой же бесчестной и подлой, какой она была в советские времена.

Кардин был один из тех немногих лидеров конгресса, которые помогали бывшему менеджеру российского хедж-фонда Биллу Браудеру (Bill Browder) лоббировать принятие Закона Магнитского.

Закон был подписан в 2012 году и действует в отношении физических лиц, считающихся виновными в смерти Сергея Магнитского, бывшего аудитора инвестиционного фонда Hermitage Capital, который возглавлял Браудер. Браудер сейчас ставит свой Закон Магнитского на конвейер, ему удалось добиться его принятия в Канаде в середине октября.

Есть небольшая группа людей (среди них — Кардин и Браудер, а также эмигрант и экс-миллиардер Михаил Ходорковский), которые сделали делом своей жизни стремление отомстить Путину, руководствуясь глубоко личными причинами. И они позорят всю страну, втаптывая ее в грязь.

По мнению женщин вроде Старовойтовой, даже если бы оппозиционный политик Алексей Навальный был президентом, Вашингтон не ослабил бы свою хватку до тех пор, пока Москва не начала бы вести себя как «вассальное» государство.

Многим западным наблюдателям, которые никогда не были в России, может показаться, что значительная часть этих комментариев — это мнение небольшой группы местных жителей, попавших под действие государственной пропаганды. А чем эти люди отличается от тех, кто попался на удочку и стали жертвой другой пропаганды — здесь в США?

Так вот, несколько тысяч избирателей Обамы в «голубых штатах» (жители которых традиционно голосуют за демократов, — прим. перев.) на севере страны «взбунтовались» и перешли в другой лагерь, потому что им не понравилось то, что они узнали из этих писем Национального комитета Демократической партии и Джона Подесты.

Подеста был председателем избирательного штаба Хиллари Клинтон. Это Россия виновата. Теперь у нас есть Трамп. Беда-то какая!.

Независимо от того, кто «влез» в эти письма, их содержание никогда не оспаривалось и не подвергалось сомнению. Где же интервью с этими тупыми, одураченными избирателями? Где эти жители «голубых штатов», которые признают:

«Да, Андерсон, со мной все так вышло из-за той российской политической пропаганды в Facebook, где была картинка, на которой Иисус борется с Сатаной».

Наверное, и русские могут сказать то же самое о нашей пропаганде, направленной на них.

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«Сегодня я больше чувствую себя патриотом», — говорит Мария Вавилова. Я спрашиваю ее, что она думает о вмешательстве России в референдум о выходе Великобритании ЕС, и о ее роли в избрании Трампа, и об участии в разжигании беспорядков в Испании, и в поддержке французского политика и евроскептика Марин Ле Пен.

Пока я обрушиваю на нее эти вопросы, она вздыхает. Мы сидим в лобби-баре гостиницы «Украина», Мария, одетая в белую куртку-парку, пьет жасминовый чай. Она не знает, что сказать. У нее нет ответов. Ни у кого из нас нет этих ответов.

Она сидит, явно расстроенная. «Почему люди так говорят о моей стране? Я горжусь тем, что я русская», — говорит она. И повторяет эти слова три раза подряд.

Кеннет Рапоза