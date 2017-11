Русские устали от обвинений во всём подряд, — Forbes

Похоже, русским не удалось добиться избрания двух республиканцев в Нью-Джерси и Виргинии на этой неделе. Удачи в следующий раз.

Русские идут! Только вместо того, чтобы спускаться на парашютах во внутреннюю империю Калифорнии с автоматами АК-74 за спиной, они взламывают Yahoo! И электронную почту Национального комитета Демократической партии. И еще защищают политиков, которых, похоже, презирают только представители политической элиты и их друзья — будь то в Великобритании или во Франции, в США или Каталонии.

Это вам не шутки. По данным компании SecureWorks, работающей в сфере кибербезопасности, электронную переписку Национального комитета Демократической партии действительно успешно похитили русские хакеры. Но было ли это сделано по приказу российских властей, неясно.

По крайней мере компания SecureWorks, дочерняя компания Dell, заслуживает большего доверия, чем CrowdStrike и Fusion GPS, которые зарабатывают продажей компромата, и действует более легитимно, чем обычные антипутинские украинские активисты, сочиняющие небылицы и помогающие вашингтонским русофобам и русоненавистникам заставлять Путина обороняться.

Дело в том, что Путин, возможно, не самый лучший парень в мире. Не исключено, что в России много темных людей с сомнительной репутацией. Это можно сказать практически обо всех бывших коммунистических странах. Но Путин может справиться с тем, что из него делают злодея. У него есть целый военный и медийный аппарат, помогающий ему в его собственной стране.

Так, стоп! Ты — русский? Плохо. Ты, должно быть, что-то задумал.

Большинству из тех, кто считает, что Россия — это зло, говорить о том, что американские компании и инвестиционные банки ведут бизнес в России и с русскими каждый день, нельзя.

Компании J. P. Morgan, Citigroup Global Markets и банк Bank of America Merill Lynch вместе с «ВТБ Капитал» выступили организаторами состоявшейся третьего ноября сделки по первичному размещению (IPO) на Лондонской бирже акций холдинга En+ Group на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Хуже того — компанию контролирует российский миллиардер Олег Дерипаска, входящий в список Forbes. Газета The New York Times вряд ли может написать о холдинге En+ Group, не упомянув в заголовке, что Олег когда-то вел дела с бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, которому недавно предъявили обвинение.

Да, и что уж совсем ужасно — он из числа «ближайшего окружения Путина».

В минувшие выходные были опубликованы результаты расследования, получившего название «Райское досье» (Paradise Papers). В центре внимания оказались россияне. Министр экономики США Уилбур Росс (Wilbur Ross) имел долю в российской компании и держал это в тайне.

Внезапно обнаружилось, что «частью проблемы» является и Юрий Мильнер, известное лицо в Кремниевой долине и основатель венчурной компании DST Capital. Дело в том, что он инвестировал в Facebook и Twitter. Он получал деньги от ВТБ Капитал» и «Газпром инвестхолдинга» и покупал на них акции этих двух гигантских социальных сетей.

Из-за того, что два государственных российских банка использовали DST Capital для покупки акций двух американских компаний, ставших объектами расследования в рамках «российского дела», Мильнер мгновенно приобрел статус злодея. Несмотря на то, что он продал акции Facebook и Twitter соответственно в 2013 и 2014 годах, его подвергли критике за содействие вмешательству России в американский демократический процесс.

«То, что мы действовали от имени России, чтобы настроить социальные сети против американской демократии, — это выдумка», — написал Мильнер в журнале Recode в ответ на ряд убойных статей, опубликованных The New York Times и Financial Times.