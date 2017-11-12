«Русские не осмелятся сопротивляться»: рецепт порабощения Донбасса от экс-депутата Рады (ВИДЕО)

Экс-депутат Рады Инна Богословская рассказала о том, что в Донбассе якобы живут слабые, безвольные, не способные бороться за свои права люди, в отличие от Украины, где, по её словам, ситуация прямо противоположная.

Она заявила, что население Донбасса само виновато в той трагедии, которая там произошла, поскольку они «легли под российских оккупантов». И нет причин, что они так же не согласятся на ввод миротворцев.

«Они примут миротворческую миссию в любом случае. Там психология “Мы простые маленькие люди, и за нас решают всё” осталась до сегодняшнего дня. В Донбассе всегда была такая психология, это их тип мышления. А на Украине другая психология», — заявила она.

Те, кто говорят “ЛНР и ДНР не примут голубые каски, народ восстанет”, — это всё вранье, никто там не восстанет, уверена экс-депутат Рады.

Также Богословская поделилась своим видением того, как должна развиваться ситуация в Донбассе после ввода «голубых касок»:

«Первое, — это перекрыть границу с Украиной с помощью «голубых касок» ООН. А дальше, — это процесс 3–5 лет. Нам нужно будет иметь еще кордон внутри. Мы предложим всем, кто не хочет жить в Украине, покинуть её в течение одного или двух месяцев.

Там, конечно же, будет огромное количество смертей и терактов, направленных против бандитов, и заинтересованными в их уничтожении будут все, — и россияне, и украинские патриоты.

После этого мы должны объявить трехлетний срок на амнистию, а после этого уже выборы», — поведала Богословская.

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