Русские будут смотреть на наш авианосец с восхищением и завистью, — министр обороны Британии (+ВИДЕО)

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон считает, что Россия будет «с восхищением и завистью» следить за передвижением нового британского авианосца «Королева Елизавета» в Северном море.

Слова министра, сказанные им в связи со спуском крупнейшего корабля Королевских ВМС на воду и его предстоящим походом по Северному морю, цитирует The Daily Telegraph.

Британское командование уверено, что в первом походе за «Королевой Елизаветой» будут «шпионить российские самолёты, корабли и подводные лодки».

«На самом деле это обычная практика для русских — собирать сведения о наших кораблях. Мы примем все меры предосторожности, чтобы не дать им подойти слишком близко. Но, я думаю, они будут им (кораблем — прим. РВ) восхищаться», — хвастается Фэллон.

В этом контексте министр вспомнил о недавнем проходе через Ла-Манш российского авианосца «Адмирал Кузнецов», обозвав его «ветхим».

«Вы наблюдали, как несколько месяцев назад ветхий „Кузнецов” прошёл через Ла-Манш. На мой взгляд, русские будут смотреть на наш корабль с небольшой завистью», – самонадеянно заявил британский политик.

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