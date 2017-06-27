Русские будут смотреть на наш авианосец с восхищением и завистью, — министр обороны Британии (+ВИДЕО)
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон считает, что Россия будет «с восхищением и завистью» следить за передвижением нового британского авианосца «Королева Елизавета» в Северном море.
Слова министра, сказанные им в связи со спуском крупнейшего корабля Королевских ВМС на воду и его предстоящим походом по Северному морю, цитирует The Daily Telegraph.
Британское командование уверено, что в первом походе за «Королевой Елизаветой» будут «шпионить российские самолёты, корабли и подводные лодки».
«На самом деле это обычная практика для русских — собирать сведения о наших кораблях. Мы примем все меры предосторожности, чтобы не дать им подойти слишком близко. Но, я думаю, они будут им (кораблем — прим. РВ) восхищаться», — хвастается Фэллон.
В этом контексте министр вспомнил о недавнем проходе через Ла-Манш российского авианосца «Адмирал Кузнецов», обозвав его «ветхим».
«Вы наблюдали, как несколько месяцев назад ветхий „Кузнецов” прошёл через Ла-Манш. На мой взгляд, русские будут смотреть на наш корабль с небольшой завистью», – самонадеянно заявил британский политик.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1498553088
One thought on “Русские будут смотреть на наш авианосец с восхищением и завистью, — министр обороны Британии (+ВИДЕО)”
Строили строили наконец построили!!! А зачем? Какая зависть господи!!!
Совсем замерли ?Ну сколько на этом корыте вояк,сколько самолетов и представляете пахабно так взлетела где-то с Камчатки ракета пролетела 9000 км раз БАЦ!!!!И ВСЕ !!!Нет ну Нету этого корыта!!!!
Неужели не понимают эти англичане авианосцы хороши для войны где-нибудь в Африке где много много диких обезьян и один автомат на всю деревню!!!Это там подплыл на 50 миль от берега ,встал на якорь и давай обезьян в джунглях бомбить!!!!!БЕЗНАКАЗАННО то есть «ГЕРОИЧЕСКИ»!!!!!
Ну с Россией что зачем наземные операции,о чем англичане думают?Все просто пустил на дно все что плавает,закидал страну ракетами а потом …потом просто зашел не встречая никакого сопротивления!!!!Все!!!!!!
Это же надо 20 лет строили а утонет вместе с личным составом и техникой в течении 30 минут!!!!
Чудеса!!!!И скажу восхищаться русские не будут зачем,жалость так их никто не заставлял обьявлять России экономическую войну-санкции!А когда и как плавно в один момент /не знаю/ эти санкции превратятся в войну не знаю,но случится точно!!!!И что будет с Англией не знаю,но вряд ли как государство сохранится!!!
Ну что это их выбор!!!!