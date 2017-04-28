Руслан Осташко: Коммунизм, как и фашизм на Украине — это преступление

Главный редактор журнала PolitRussia Руслан Осташко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Красная линия, которую точно переходить нельзя, во-первых, потому что наши деды ответить не могут. Моя кровь и моя историческая память, память нашего народа не позволяет нам на это реагировать спокойно», — сказал Руслан Осташко.

«Когда наших дедов называют фашистами, отвечать будем», — добавил собеседник.