Руслан Осташко: Коммунизм, как и фашизм на Украине — это преступление
Главный редактор журнала PolitRussia Руслан Осташко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Красная линия, которую точно переходить нельзя, во-первых, потому что наши деды ответить не могут. Моя кровь и моя историческая память, память нашего народа не позволяет нам на это реагировать спокойно», — сказал Руслан Осташко.
«Когда наших дедов называют фашистами, отвечать будем», — добавил собеседник.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: программа На самом деле; Россия; Руслан Осташко; Сергей Веселовский; Украина
По материалам: https://news-front.info/2017/04/28/ruslan-ostashko-kommunizm-kak-i-fashizm-na-ukraine-eto-prestuplenie/