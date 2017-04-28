Украина 

Руслан Осташко: Коммунизм, как и фашизм на Украине — это преступление

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Главный редактор журнала PolitRussia Руслан Осташко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Красная линия, которую точно переходить нельзя, во-первых, потому что наши деды ответить не могут. Моя кровь и моя историческая память, память нашего народа не позволяет нам на это реагировать спокойно», — сказал Руслан Осташко.

«Когда наших дедов называют фашистами, отвечать будем», — добавил собеседник.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: программа На самом деле; Россия; Руслан Осташко; Сергей Веселовский; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/28/ruslan-ostashko-kommunizm-kak-i-fashizm-na-ukraine-eto-prestuplenie/

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