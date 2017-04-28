Украина 

Руслан Коцаба: Если ты россиянин — ты как минимум враг Украины

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Журналист, блогер Руслан Коцаба в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Я критикую украинскую власть, что без единого выстрела они отдали Крым», — сказал Руслан Коцаба.

«Нас объединяет, что мы одинаково рассуждаем, украинцы, россияне, мы все выходцы с Советского союза», — добавил собеседник

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: программа На самом деле; Россия; Руслан Коцаба; Сергей Веселовский; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/28/ruslan-kotsaba-esli-ty-rossiyanin-ty-kak-minimum-vrag-ukrainy/

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