Руслан Коцаба: Если ты россиянин — ты как минимум враг Украины
Журналист, блогер Руслан Коцаба в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Я критикую украинскую власть, что без единого выстрела они отдали Крым», — сказал Руслан Коцаба.
«Нас объединяет, что мы одинаково рассуждаем, украинцы, россияне, мы все выходцы с Советского союза», — добавил собеседник
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: программа На самом деле; Россия; Руслан Коцаба; Сергей Веселовский; Украина
По материалам: https://news-front.info/2017/04/28/ruslan-kotsaba-esli-ty-rossiyanin-ty-kak-minimum-vrag-ukrainy/