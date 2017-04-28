Руслан Коцаба: Если ты россиянин — ты как минимум враг Украины

Журналист, блогер Руслан Коцаба в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Я критикую украинскую власть, что без единого выстрела они отдали Крым», — сказал Руслан Коцаба.

«Нас объединяет, что мы одинаково рассуждаем, украинцы, россияне, мы все выходцы с Советского союза», — добавил собеседник