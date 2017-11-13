Румыния «отжимает» южные регионы Украины (ВИДЕО)

Украинская власть почему-то не реагирует на то, что в Черновицкой области целые территории политически и экономически интегрированы с румынским государством.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

«В Черновицкой области фактически создан эксклав, где висят исключительно румынские флаги на сельсоветах. По сути, эта территория интегрирована в политическом, а главное — экономическом плане в состав румынского государства. То же самое происходит на Закарпатье. Так вот ничего против этого украинская власть не делает, не делала и очевидно не собирается делать. Хотя если бы хотели показать свою принципиальность и патриотический настрой, нужно было бы заняться этим», — подчеркнул Волошин.

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