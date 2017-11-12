Руководитель ОУН пригрозил «обломать Польше зубы»

Польско-украинские отношения сейчас находятся на интересном этапе: Варшава наконец прислушалась к народу и открыто обещает Украине «большие проблемы», а Киев демонстрирует весь спектр приёмов хуторской дипломатии, угрожая Польше чуть ли не второй волынской резнёй.

Так, руководитель ОУН, первый заместитель главы Госкомитета по теле- и радиовещанию Богдан Червак отреагировал на новость о запрете на въезд в Польшу для ряда украинских деятелей, среди которых и русофоб Вятрович.

«Если подтвердится информация про запрет В. Вятровича, это будет означать, что политика Польши по отношению к Украине изменилась на 180 градусов», — написал он на странице в соцсети.

«По этому поводу не следует делать трагедии, — пишет Червак. — В прошлом поляки не раз показывали себя шовинистами, и это им не помогало. Наоборот, УВО (Украинская войсковая организация – прим. ред.), ОУН, а впоследствии УПА приводили поляков в чувство. Убежден, что угар польского шовинизма не омрачит наш разум. Украинцы и дальше должны считать, что главный враг не Варшава, а Москва. И это на самом деле так. При этом, никаких уступок в вопросах исторической памяти, в частности по отношению к ОУН*, УПА*, дивизии „Галичина“ не будет. РФ обломала зубы. Обломает Польша», — заявил он.

Несомненно, страна, чья армия донашивает форму за всей Европой, в полном праве грозить кому бы то ни было. А перед приведением угроз в исполнение неплохо было бы отозвать из Польши сотни тысяч трудовых мигрантов.

Как сообщала «Русская Весна», МИД Польши заявил, что украинцы ещё не расплатились за Катынь.

* запрещенная в России экстремистская группировка