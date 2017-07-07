Рукопожатный Трамп – почему его ручканье с Путиным стало мировой сенсацией?

Согласно теории Аллана Пиза первое рукопожатие Трампа и Путина можно рассмотреть как «язык телодвижений».

Что мы видим на этой съемке с саммита G-20? Руки обоих лидеров почти параллельны, но рука Путина все же доминирует – так как вторую руку он отвел назад: дескать хватит и одной.

Трамп же немедленно привлек к этому ключевому рукопожатию и свою левую руку – пытаясь таким удвоением резерва показать свое добродушие и призыв к диалогу.

Путин занял позицию «ознакомления», а Трамп, здороваясь двумя руками, сразу пошел в «наступление»: дескать давай, давай сюда! Твои экономисты вложились в наш доллар – и ты вложись в мои руки, будешь в надежных руках!

После чего Трамп стал похлопывать Путина уже по плечу, как бы закрепляя этим свое превосходство. Но Путин эту жестикуляцию проигнорировал, просто отвернувшись.

То есть не стал отводить руку американского президента, как это сделал кубинский лидер Рауль Кастро при аналогичном выпаде Обамы. Просто включил игнор – и это был сигнал для Трампа, что он допустил ошибку…

И тут все мировые СМИ давай обсуждать вкривь и вкось это рукопожатие века – чуя, что за ним скрыта бездна крайне важного, но не умея, как собака, выразить свое интуитивное на внятном языке.

Ну а чего тут сложного? Ведь если рассмотреть научно эту сцену, все вытекающее из нее предельно ясно.

Они встретились. В комнате повисло напряженное ожидание: кто первым протянет руку для приветствия? Трамп и Путин с подозрением и интересом смотрят друг на друга…

«Так вот ты какой, царь Мордора! – подумал Трамп, жеманно поджав свою нижнюю губу. – Я представлял тебя другим, все же более крупным и весомым…»

«Ну, протяни руку, поздоровайся со мной, рыжий. Говорили, ты здорово красишься, парик носишь – а ты еще и пахнешь этой химией… как Хемингуэй!» – думал Путин.

После мгновенного обмена такими мысленными взглядами Трамп решил, что первое движение должно быть за ним – ибо США всегда нападали первыми. И первым подал руку объекту его мысленного нападения. Путин уверенно ее принял и с силой сжал. До боли… Вот тут-то и выбросилась на поддержку эта левая рука Трампа, воскликнувшего про себя под натянутой улыбкой: «Бляха муха, как больно-то!»

А вслух, на мировые камеры он сказал Путину: «Ай эм глэд ту си ю» – в надежде, что тот наконец отпустит его руку.

«Это тебе за Шайрат, где сбили наш самолет, это за всю нашу Сирию и Украину», – мстительно думал Путин, продолжая с натянутой улыбкой сжимать руку рыжей бестии…

Если кто смотрел внимательно этот рукопожатный ролик, ставший сенсацией сети – увидит в нем на 62-й секунде доподлинно читаемый по губам возглас Трампа: «Какая же ты, Путин, сука!» А затем ответ нашего лидера: «Это тебе за речь в Варшаве… За санкции… За обман наших надежд…»

Трамп беспомощно оглядывается на помощников, левой

рукой судорожно хлопает сначала по руке Путина, потом по его плечу – как это делают борцы в знак поражения при болевом приеме. И Путин наконец отпускает руку Трампа:

– Я тоже очень рад нашей встрече, Дональд. Присаживайтесь, как говорят у нас, поговорим…

И тут в той комнате – и во всем мире – раздается огромный выдох облегчения…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107374/19394/-