Руки прочь от Собчак!

Все набросились на Собчак. А я скажу, что Ксюша весьма полезна, хороша, имеет редкие качества и безобидна. Не надо сильно её ругать. Должна быть в России такая Собчак. Это просто удача, что есть у нас такая Ксения.

Никакой, кстати, не стёб, не хай и не хайп. Имеются конкретные аргументы.





***

Мир, в котором все мы живём, полон не только добра и красоты. Здесь не только чудесные облака, радуга, закаты, рассветы, удивительные цветы, завораживающие пейзажи, бабочки… Случаются цунами, ураганы, смерчи, селевые потоки, противные жабы, летучие и нелетучие мыши, саранча и вонючие скунсы…

Мы же не уничтожаем всех природных уродцев? А иногда отвратные на вид твари приносят человеку пользу. Вот и Ксюша Собчак — приносит.





Ксюша полезная

Должен госдеп США и все фонды поддержки всего хорошего и борьбы со всем подряд плохим знать, в кого вкладываться? Правильно. Вот им — Ксюша.

Все деньги против России — должны быть вложены в Собчак.

Пусть враги России закапывают в это поле дураков, сжигают в этой топке и бросают на ветер собчаковских слов побольше своих денег — меньше останется на реальные гадости. Это раз. Но это не всё.





Ксюша хорошая

Ведь она просто удивительно противна. Такая Собчак хороша уж тем, что вызывает стойкое отвращение. Лучшей кандидатуры для антироссийской пропаганды и агитации не найти.

Представьте себе, если вдруг на её месте оказалась бы симпатичная девица, хорошенькая бабенка, приятная женщина или воспитанная дама? Ведь кому-то могла бы просто понравиться. А так — только Виторгану.

Именно такая Собчак, вызывающая отвращение уже на уровне инстинктов, просто обязана громко заявлять о поддержке антироссийских санкций, нарушении Россией международного права, украинском Крыме, ущемлении прав сексуальных меньшинств, полном отсутствии демократии, свободы слова и т.д. и т.п.

Кому-кому, а Ксюше не надо мешать предельно демократично использовать свободу слова по полной и демонстрировать своими криками ровно обратное. Хорошая Собчак должна служить русскому человеку.





Редкие качества

Живем в России. Сами знаете — народ милосердный. Часто жалеем убогих.

Ещё не известно, чем бы это могло обернуться для России, будь Ксюша вдруг кроткой, вежливой, грустной, пострадавшей от гонений, испытавшей трудности… Тогда бы её могли жалеть. А там у русских и до любви недолго… Но Бог миловал.

Эта Собчак, которая есть, нечаянно вызвать симпатию или сочувствие не сможет. Никогда не бедствовала. Никто не обижал. Никаких трудностей. При этом редчайшее сочетание мажорности, агрессивности, эпатажа, высокомерия и цинизма.

И всем россиянам нереально повезло, что пожалеть Собчак не за что.





Безобидная

Собчак не способна причинить вреда. Помните Новодворскую? Тоже была полезной и редких качеств… Вся под стать Собчак. Всю дорогу воевала с ненавистным КГБ, несвободной Россией, клеймила Путина, признавалась в близости к бандеровцам, призывала украинцев воевать «как западенцы и воины ОУН-УПА», заявляла, что русские — рабы…

А Путин 12 июля 2014 года в связи с кончиной Новодворской выразил глубокие соболезнование всем родным Новодворской, а именно — коту Стасику и бандеровцам. Была бы она вдруг опасным врагом — ведь не стал бы?

Вот и Собчак не надо ругать. Она по-своему полезна и своеобразно хороша. Такая Ксения Собчак — лучший объект для инвестиций против России. Каждая Собчак должна служить русскому человеку.

Никто в России не обязан любить и гладить крыс, давить лобковых вшей или здороваться с червями…

Руки прочь от Собчак!

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Источники и доказательства (просьба по ссылкам навсегда не уходить, всегда возвращаться и не стесняться выражать своё собственное мнение)





Путин выразил соболезнование коту Стасику и бандеровцам: https://netesov.livejournal.com/368112.html

Ещё один полезный русский революционер? https://cont.ws/@netesov/761612

Тогда извращенцы называли себя диссидентами // Теперь они называются либералами: https://cont.ws/@netesov/459371

Как США провели красную черту по всей России, и что нам с этим делать: https://cont.ws/@netesov/742824

Россию прощать нельзя. Россию никто не простит: https://cont.ws/@netesov/474306

Так ли хороша Россия, чтобы её любить: https://cont.ws/@netesov/696776

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110563/21239/-