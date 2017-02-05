«Рука Москвы» обнаружена в движении за выход Калифорнии из США

Один из главных активистов выхода штата Калифорния из состава США Луис Маринелли пользуется поддержкой российской ультраправой националистической группы, которая хочет «развалить» Америку, утверждает San Francisco Chronicle.

Маринелли, который возглавляет движение Yes California, сегодня живёт в России, он преподаёт английский язык в частной школе в Екатеринбурге. Как сообщается, он получал финансовую поддержку от прокремлёвской политической группы «Антиглобалистское движение России» (АДР), которая выступает против того, чтобы кучка стран, в которую входят США, имела решающее слово на международной арене.

Столь тесные отношения с Россией смущают некоторых сторонников CalExit в самой Калифорнии. Они не горят желанием связывать свою инициативу со «страной, которую обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы», отмечает издание.

По мнению некоторых экспертов, связи Yes California с российским движением вообще могут нарушать государственный закон, запрещающий иностранным организациям участвовать во всём, что касается политических кампаний.

Как напоминает San Francisco Chronicle, движение Луиса Маринелли на данный момент как раз собирает подписи в поддержку референдума, первый этап которого будет заключаться в том, чтобы в ходе голосования в 2018 году исключить из Конституции штата положение о том, что Калифорния является «неотъемлемой частью Соединённых Штатов Америки». И если это получится, то можно будет проводить референдум о выходе штата из состава США.

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На данный момент, согласно недавним соцопросам, «удивительное число калифорнийцев, каждый третий», говорят, что они поддерживают отделение. Впрочем юристы утверждают, что на деле оно практически невозможно, поскольку присвоение Калифорнии независимости потребует поправки в Конституции США, а также поддержки трёх четвертых голосов в Законодательном собрании штата.

Однако инициатива всё равно достаточно активно собирает пожертвования. Так, только в период с 29 января по 2 февраля специальному комитету, занимающемуся вопросами референдума, удалось собрать $1200, заявил Маринелли. Сколько всего было собрано средств при этом, активист CalExit умалчивает.

«Я хочу, чтобы Калифорния оказалась подальше от негатива, проблем, коррупции и вообще всей этой сломанной системы, в которой мы живём. Я просто хочу жить в стране, которой я горжусь. А я не горжусь США или Вашингтоном, я горжусь Калифорнией», — подчеркнул Маринелли.

По его словам, он не удивлён шумихе, которая разгорелась относительно его текущего места жительства.

«США всегда пытались заставить людей бояться России и россиян. Всегда есть какой-то общий враг, для борьбы с которым американская система пытается объединить народ, когда на самом деле людям следует объединиться против тех, кто сидит в Вашингтоне. Вот они враги, а не весь остальной мир. В Вашингтоне они мастера пропаганды, у них есть машина страха, и они искусно ей управляют».

Политическое прошлое Маринелли достаточно богатое: он был и республиканцем, и демократом, а в прошлом году баллотировался в качестве независимого кандидата в Законодательное собрание Калифорнии. При этом в ноябре голосовал за Трампа, использовав ажиотаж вокруг выборов для привлечения внимания к идее CalExit.

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Маринелли уверен, что его кампании не грозят проблемы с законом из-за иностранной поддержки. Как объясняет борец за независимость Калифорнии, Антиглобалистское движение России всего лишь предоставило ему бесплатное проживание на время одной из конференций, и то это было до начала подготовки к референдуму.

Однако, как подчёркивает издание, российская организация также предоставляет офис так называемому «посольству Калифорнии», которое, согласно заявлениям Маринелли, никак не участвует в инициативе с референдумом.

Эксперты считают, что России и таким группам, как АДР, выгодно поддерживать подобные движения на Западе. Специалист по СССР Калифорнийского университета в Беркли Эдвард Уолкер считает, что российской политической элите выгодно всё, что может ослабить Запад.

Но другие сторонники CalExit уверены, единственное, что страдает от этих связей с Москвой, — это их собственные попытки.

«Мы рассматриваем Yes California как российскую подставную организацию, которая пытается подорвать истинное движение за независимость Калифорнии», — прокомментировал вице-президент Национальной партии Калифорнии Джед Уилер.

Маринелли был одним из основателей этой партии, однако сегодня он находится в конфликте с её новым руководством.

«Это движение существует не благодаря России, а вопреки ей», — отметил Уилер. Независимый сторонник отделения штата Тимоти Воллмер полагает, что движение зародилось бы в любом случае — даже без Маринелли и Yes California. По его словам, после победы Дональда Трампа, несмотря на его проигрыш в народном голосовании, многие калифорнийцы чувствуют, что их права ущемлены.

«По сути, мой голос ни учитывался. Я до сих пор весь краснею и прихожу в ярость, когда об этом думаю».

Внимание, прикованное к Маринелли и его российским связям, вынудило лидеров движения дать независимость всем своим подразделениям, которых теперь объединяет лишь одна цель.

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Сам Маринелли заявил, что намерен вернуться в Калифорнию, когда будут готовы все иммиграционные документы для его жены из России. На сегодня приоритетом для него остаются подготовка к референдуму и посольство, которое покажет россиянам «калифорнийские ценности» вроде важности прав женщин и ЛГБТ-сообщества.