«Рука Кремля—2016»: в каких бедах обвиняли Москву в уходящем году

Когда планы США не срабатывают, виноватой оказывается Россия. В 2016 году Белый дом возложил на Кремль ответственность за взлом компьютеров Демократической партии, агрессивные действия на Украине и обстрел мирных сирийцев. Кроме того, Россия якобы манипулирует умами американских граждан с помощью пропагандистских СМИ — RT и Sputnik.

Как далеко зашла фантазия Вашингтона в уходящем году, разбирался RT.

Российские взломщики

После выборов в США, когда стало ясно, что демократам придётся уступить Овальный кабинет республиканцу Дональду Трампу, американские власти обвинили Россию во вмешательстве в выборный процесс. А именно — в хакерских атаках на компьютерную сеть Демократической партии и взлом электронного ящика экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

«Россия была ответственна за взлом демократов. Очень показательно, что это произошло в период выборов в США», — ранее заявил президент Барак Обама.

К упрёкам присоединилась и проигравшая выборы Хиллари Клинтон. По её мнению, организатором атак был лично президент РФ Владимир Путин.

«Мы должны признать, что Путин лично руководил тайными кибератаками с целью вмешаться в наш избирательный процесс и навредить нашей демократии. А причина, видимо, состоит в его личной неприязни ко мне», — заявила Клинтон в декабре на встрече со спонсорами своей избирательной кампании.

Её поддержал сенатор-республиканец Джон Маккейн, который рассказал в интервью американским СМИ, что Россия нападает на информационное пространство Америки «каждый божий день».

«При этом США до сих пор не предоставили никаких доказательств причастности России к кибератакам».

Призрачные военные

Также у Госдепа нет доказательств того, что Россия поддерживает ополченцев на востоке Украины. Однако на протяжении всего года американское правительство утверждает, что Москва не выполняет Минские соглашения, подписанные в 2014 году.

Так, 20 декабря официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби назвал Россию виновной в гибели украинских военных.

«Шесть украинских военнослужащих были убиты и 33 ранены во время российско-сепаратистских атак в попытке захватить дополнительную украинскую территорию. Это самое большое число жертв за два дня, которое мы видели с июня 2015 года», — сообщил он во время брифинга журналистам.

Весной Кирби заявил, что Соединённые Штаты продолжат санкционную политику в отношении России, потому что последняя якобы нарушает территориальную целостность Украины.

«Антироссийские санкции США будут действовать до тех пор, пока Кремль не перестанет нарушать территориальную целостность Украины, пока не будут выполнены минские договорённости», — прокомментировал представитель Госдепа.

Напомним, Кремль не раз заявлял, что Россия не имеет отношения к внутреннему вооружённому конфликту на Украине и заинтересована в его скорейшем завершении.

В июле американскому примеру последовали члены НАТО. На саммите в Варшаве президент США Барак Обама от лица всех 28 стран в составе Альянса сообщил, что НАТО прекращает сотрудничество с Москвой, пока российское правительство не выполнит условия Минских соглашений.

Беспощадные русские в Сирии

Большинство нападок Вашингтона на Москву связаны с действиями России в Сирии. Например, в сентябре постпред США в ООН Саманта Пауэр в ходе экстренного заседания Совета Безопасности заявила, что Россия «начала полномасштабную операцию на востоке Алеппо, в результате которой погибли 139 человек».

«Это абсурд, а не борьба с терроризмом», — добавила она.

Кроме того, Белый Дом уверял, что именно российские войска обстреляли гуманитарный конвой ООН в Алеппо 19 сентября. Поводом для обвинения стал тот факт, что в небе над Сирией в период бомбардировки находились два российских самолета Су-24. В декабре cпецкомиссия ООН, созданная для расследования нападения на гумконвой в Сирии в сентябре нынешнего года, заявила, что не смогла найти виновного.

Через месяц представитель госдепартамента Джон Кирби в ходе брифинга сказал, что российские военные нанесли авиаудары по школе в городе Идлибе, в результате которых погибли 22 ребёнка.

«Мы не уверены точно, чей самолёт это был, но мы знаем, что информация, которая есть у нас, говорит о том, что это был российский или сирийский самолёт», — пришел к выводу Кирби.

Все эти обвинения были полностью опровергнуты Министерством обороны РФ, которое в доказательство предоставило фотографии ударов российской авиации. Однако США не остановились на этом и заявили, что Россия ничего не добилась в борьбе с терроризмом.

«Вместо этого Москва заявляет, что успешно осуществляла операции, которые проводили США и партнёры по коалиции», — сказал официальный представитель Белого Дома Джош Эрнест в октябре.

От реальной войны к информационной

Упрёки США также достались телеканалу RT и информагентству Sputnik. Американские политики посчитали, что журналисты изданий помешали провести честные президентские выборы, потому что поддерживали кандидата от республиканцев.

Доверенное лицо штаба Хиллари Клинтон Нира Танден летом утверждала, что RT ведёт информационную войну против демократов, а представитель Госдепа Джон Кирби вовсе не захотел «ставить журналистов канала в один ряд с независимыми СМИ».

«Посмотрите на RT, они тратят уйму времени на поддержку третьих партий в Соединённых Штатах, атакуют Клинтон, а их аргументы похоже на те, что приводит Дональд Трамп», — возмущалась Нира Танден в интервью американскому изданию.

В декабре представитель администрации президента Джош Эрнест заявил о связи RT с будущим советником по национальной безопасности США Майклом Флинном, но так и не смог доказать свои предположения.

«Трамп назначил советником по нацбезопасности Майкла Флинна — человека, получавшего вознаграждение от российского пропагандистского источника — RT», — высказал позицию Белого Дома Эрнест.

А бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что журналистов телеканала нужно воспринимать как иностранных шпионов.

«Подконтрольные Кремлю медиа — RT и Sputnik — открыто агитировали за Трампа. Американские законы не разрешают иностранным правительствам материально поддерживать кандидатов. Может быть, нам ввести такое же правило для информационной поддержки, чтобы журналисты RT аккредитовывались как иностранные агенты?» — опубликовал он своё предложение в американской газете.

Запутанное следствие

По мнению Вашингтона, Россия также всячески мешает следствию по сбитому самолёту Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который два года назад потерпел крушение в Донецкой области. Об этом сообщается в сентябрьском заявлении постпреда США в ООН Саманты Пауэр о ходе расследования.

«Россия пыталась скомпрометировать предварительные выводы ещё до того, как они были озвучены, подвергнув сомнениям качество следствия. Москва считает, что против неё плетется заговор. Её поведение — часть плана, чтобы запутать всех относительно вооружения и подготовки сепаратистов в Донецкой и Луганской областях», — заявила постпред США.

Пауэр упоминает результаты расследования, представленные в докладе Объединённой следственной группы (JIT) во главе с Нидерландами 28 сентября. По версии следствия, самолёт был сбит ракетой, выпущенной из комплекса ЗРК «Бук», который был якобы доставлен из России в село Первомайское на Украине, где в момент трагедии находились ополченцы.