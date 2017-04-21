Шоу-бизнес 

Рудковская объяснила «бешеные цены» в школе Плющенко

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Продюсер Яна Рудковская рассказала, почему в школе фигурного катания Евгения Плющенко такие высокие цены. По мнению супруги фигуриста, 150 тысяч рублей в месяц — не очень много.

«150 тысяч рублей — это за 68 занятий в месяц. Это по две тысячи за занятие… Это дорого, или он должен бесплатно обучать?» — высказалась Рудковская.

Жена спортсмена добавила, что в школе существуют и гранты для талантливых детей, и они учатся бесплатно, сообщает Life.ru.

По материалам: http://ridus.ru/news/250682

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