Рубль успешно противостоит интервенциям Минфина

Начало недели было не очень удачным для рубля, но потери были отыграны по мере восстановления цен на нефть.

7 февраля ЦБ начал интервенции в интересах Минфина, и в этот день рубль потерял примерно 50 коп. к доллару. Впрочем, уже тогда было ясно, что сами по себе интервенции регулятора не оказали сильного влияния, так как всему виной было падение цен на нефть и общий избыток рублевой ликвидности на рынке.

Но как только цены на нефть стабилизировались, вернувшись к $55,5 за баррель Brent, рубль вновь оказался в районе 59, иногда прорываясь в сторону 58,5 за доллар.

К 12.15 мск доллар подешевел на 15 коп., достигнув 59,02 руб., евро упал на 16 коп. – до 63,14 руб.

Этот случай весьма показателен с точки зрения бесполезности и неэффективности плана Минфина, который стремится ослабить рубль до примерно 65 за доллар. Подобные интервенции будут работать только в том случае, если сам рынок будет против рубля.

Пока же мы наблюдаем приток спекулятивного капитала за счет сохранения высоких ставок ЦБ, что позволяет инвесторам использовать стратегию carry trade, когда за рубежом по низким ставкам привлекают кредитные ресурсы в валюте и покупаются рублевые активы.

Тем не менее, приток спекулятивных денег увеличивает частоту колебаний рубля, поэтому российская валюта может показывать достаточно ощутимое ослабление. В целом же ожидается сохранение диапазона в районе 58-61,5 руб. за доллар в ближайшее время.