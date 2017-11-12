РТ объявлен в США иностранным агентом? Так это здорово!
Что надо сделать Российскому международному многоязычному информационному телеканалу (РТ) в связи с регистрацией его в Штатах в качестве иностранного агента?
Надо прекратить возмущаться и превратить звание «Иностранный агент» в своё поднятое высоко знамя.
Все передачи РТ снабдить титрами: «По решению властей США наш информационный телеканал зарегистрирован как иностранное агентство. Единственный в США, удостоенный этой чести!»
Всякое интервью начинать словами: «Будьте любезны, ответьте иностранному агенту…»
И сопровождать это ехидной усмешкой. Для начала. Потом усмешка не потребуется.
У РТ довольно большая аудитория. Зрители поймут все правильно. И это новое звание будет работать против властей США и скорее на пользу РТ, чем во вред.
И вообще я бы переименовал RT в FART где FA – Foreign agent (Иностранный агент).
Возможно, через какое то время и другие информационные агентства тоже захотят по примеру FART зарегистрироваться как иностранные. Это будет символом их независимости от амервластей и америстеблишмента.
bulochnikov
По материалам: http://publizist.ru/blogs/4796/21279/-