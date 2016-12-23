Шоу-бизнес 

Роза Сябитова сравнила своих недоброжелателей с тараканами

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Роза Сябитова прокомментировала журналистам недавнее заявление ее бывшего PR-директора Ивана Ирбиса в программе «Говорим и показываем». Напомним, что бывший сотрудник брачного агентства Сябитовой сообщил, что свадьба ее дочери Ксении была фиктивный, а молодые разъехались в разные стороны буквально сразу же после церемонии.
Молодой человек обвинил Розу в непрофессионализме, мол, какая же она сваха, если собственную дочь замуж толком выдать не может.
Ответ всероссийской свахи не заставил себя ждать. Возмущенная Роза Сябитова заявила, что в личной жизни ее дочери царит любовь и гармония, а выпады Ивана не что иное, как зависть и желание попиариться.
Главная сваха страны уверяет, что злопыхателям не даёт покоя её известность:

Они все как тараканы на свет полезли, людям не дает покоя мой успех, известность, устроенность в жизни. Вот и строят разные козни. А этому Ирбису, который рассказывает про меня и дочь небылицы, видимо, нужны деньги, вот он и пиарится на моем имени

Как знать, может быть на имени Сябитовой действительно кто-то мечтает попиариться, вот только в Инстаграм Ксении Сябитовой по прежнему всё указывает на отсутствие в жизни дочери телеведущей любимого мужчины…
Фото: instagram

Ксения СябитоваРоза Сябитова

По материалам: http://starandstar.ru/roza-syabitova-sravnila-svoih-nedobrozhelateley-s-tarakanami.html

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