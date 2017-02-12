Роза Сябитова призналась, что у ее дочери проблемы с мужем

На днях главная сваха России Роза Сябитова наконец-то призналась, что у ее дочери большие проблемы в отношениях с мужем. До этого Роза предпочитала тщательно скрывать эту ситуацию, хотя слухи о том, что Ксения не живет с супругом, поползли чуть ли не сразу после свадьбы.

Не помогло ни пышное торжество, громко освещенное в прессе, ни богатое приданое, приготовленное щедрой рукой Сябитовой. Да еще и бывший пиар-директор свахи разболтал на всю страну, что Роза чуть ли не насильно заставила юриста Андрея Снеткова жениться на ее дочери. Однако Сябитова продолжает упорно отрицать свою вину в неудавшемся браке Ксюши:

Своей ошибки в этой истории не вижу. Может ли ошибаться мать, желая дочери любви, женского счастья? Я желала, а что получилось, то получилось

Причину проблем в молодой семье она видит исключительно в желании Ксении выйти замуж по любви. Роза же, в свою очередь, всегда была сторонницей брака по расчету и никогда этого не скрывала. И в следующий раз будет настаивать, чтобы дочь последовала ее примеру.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/roza-syabitova-priznalas-chto-u-ee-docheri-problemyi-s-muzhem.html