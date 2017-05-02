Ростислав Ищенко: Украина может потерять до 30% населения

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, Ростислав Ищенко высказал свое мнение относительно лишения гражданства Украины депутата Рады Андрея Артеменко.

Если украинское государство просуществует достаточно долго, то есть до конца этого года, то практика лишения гражданства станет повсеместной.

Не бывает такого, чтобы боролись с кем-то одним, а потом начали бороться с кем-то ещё. Если практика начала применяться к одной социальной группе, она очень быстро распространяется на все остальные, будь то хоть раздача мармелада, хоть расстрелы.

Сейчас случай с Артеменко — правовой прецедент. Он выходит за пределы юридического пространства Украины, поэтому при желании можно обратиться в Европейский суд по вопросу лишения гражданства Украины.

Группа депутатов уже предложила разработать закон о лишении гражданства Украины по факту получения второго. Проект нужно только провести через комитеты, комиссии, проголосовать, подписать Порошенко и так далее и примут. Это можно сделать за неделю, этим можно заниматься полгода, но рано или поздно его обязательно примут, что приведет к широкому распространению практики лишения гражданства.

Насколько опасным можно считать этот прецедент? Для кого как. Некоторым данный прецедент будет только в помощь. Например, многие жители Украины хотят получить гражданство РФ. Однако в ряде случае действуют правила, согласно которым изначально надо выйти из Украины, а это невозможно.

Для самой Украины данный прецедент может обернуться неожиданной проблемой.

Так, если гражданство Украины будет отниматься по факту получения гражданства другого государства, может произойти утечка существенной доли населения из страны.

Люди будут получать гражданство других государств и сами покидать Украину. Таким образом, Украина начнет в быстром темпе лишаться своих граждан.

Уже сегодня около 30% населения Украины имеют то или иное иностранное гражданство. На Западной Украине многие имеют гражданства Польши или Венгрии. На Востоке Украины распространено российское гражданство. Кроме того, необходимо учитывать, что на Украине многие имеют израильское, канадское гражданство или гражданства других стран.

Таким образом, при распространении практики лишения гражданства, Украина может потерять около 30% своего населения.

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Ростислав Ищенко