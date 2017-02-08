Россию хотят лишить Чемпионата мира по биатлону

Международный союз биатлонистов предложил Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира, говорится в пресс-релизе IBU.

Если СБР не сделает этого до 24 февраля, союз сам аннулирует право Тюмени на этот турнир.

Новое место проведения чемпионата мира выберут на конгрессе IBU в 2018 году.

При этом, как заявил глава СБР Александр Кравцов, IBU принял соответствующее решение на исполкоме, тогда как сделать его «законным актом» может только конгресс организации.

«А конгресс большинством голосов не принял решение включить вопрос о переносе чемпионата мира из Тюмени в повестку дня сегодняшнего заседания.

Поэтому исполком согласно конституции оставил за собой право предложить нам до 24 февраля либо добровольно отказаться, либо они к 28 февраля вынуждены будут принимать решение сами», — заявил он агентству «Р-Спорт».

После доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте Челябинск лишился финала Кубка мира — 2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам, а Сочи — чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.

Также IBU получил от Всемирного антидопингового агентства список российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Впоследствии союз закрыл дела в отношении 22 из 29 россиян из-за отсутствия доказательств. Расследование продолжается в отношении семи спортсменов.