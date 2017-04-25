Россиянку застрелили в США

Обнаруженная убитой женщина в американском штате Орегон оказалась гражданка России 27-летняя Анна Репкина, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на старшего заместителя окружного прокурора Эми Матуско.

Сообщается, что тело убитой было обнаружено неделей ранее в округе Бентон в 177 километрах от Портленда.

По данным агентства, Репкина прибыла в США из России 1 марта, проживала в городе Корваллис. Сообщается, что на странице в социальной сети Facebook с той же фотографией, что опубликовали власти, Репкина указала, что она переехала в Корваллис из Москвы. Власти на данный момент не установили родной город жертвы.

В убийстве подозревается местный житель Уильям Харгроув, он задержан. Власти сообщили, что убитая состояла в отношениях с Харгроувом. По мнению прокуроров, она была частью «любовного треугольника» с Харгроувом и другой женщиной. Как сообщается, другая женщина до этого уже находилась с американцем в длительных отношениях. По словам Матуско, вторая женщина «поставила ему ультиматум» и потребовала выбрать между ними.

«Он привез жертву на довольно пустынную дорогу. Ее нашли убитой выстрелом в затылок, как при казни», — сообщила Матуско.

Как передает агентство со ссылкой на Матуско, власти считают, что Репкина приехала в Орегон «за отношениями», но они продолжают устанавливать детали дела.

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