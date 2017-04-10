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Россиянина, задержанного в Норвегии, проверяют на причастность к теракту в Швеции

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Россиянина, задержанного в Норвегии, проверяют на причастность к теракту в Швеции | Русская весна

В Норвегии полицейская служба безопасности проверит возможную связь задержанного в Осло россиянина с мужчиной, которого подозревают в теракте в Стокгольме, сообщает телекомпания NRK.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. В результате погибли четыре человека, еще 15 получили травмы. По данным шведских СМИ, террористом оказался 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, он уже дал признательные показания.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала 17-летнего выходца из России, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. По данным спецслужб, молодой человек изготовил примитивное взрывное устройство небольшой мощности.

«Расследование, которое мы проводим, покажет, существует ли связь с задержанным в Стокгольме», — сообщила представитель службы безопасности Аннетт Аамодт, которую цитирует издание Svenska Dagbladet.

Ранее адвокат задержанного россиянина объяснил поступок своего клиента «мальчишеской шалостью». Норвежская полиция уже предъявила молодому человеку обвинение в нелегальном обороте взрывчатых веществ.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1491804355

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One thought on “Россиянина, задержанного в Норвегии, проверяют на причастность к теракту в Швеции

  • 10.04.2017 at 09:50
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