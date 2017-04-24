Россиянин, плененный повстанцами в Колумбии, расстрелял конвой и сбежал

Россиянин, взятый в плен колумбийскими повстанцами, отобрал у конвоиров оружие, открыл огонь и совершил побег.

Гражданин России и Армении напал на отряд своих конвоиров из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии, отобрал у них оружие, ранил их и сбежал. Об этом сообщило медиа-крыло повстанческой группировки.

В АНО заявили, что готовили заложника к освобождению, но во время транспортировки он напал на охранявших его боевиков, отобрал оружие и ранил пятерых конвоиров. В результате сам мужчина получил ранение, но сумел успешно сбежать.

В группировке рассказали, что имя бывшего пленника — Арсен (Левон) Восканян. Инцидент произошел в среду на минувшей неделе на территории департамента Чоко, но бандформирование решило сообщить о нем лишь в воскресенье.

«Отряды АНО ушли вместе с ранеными, ситуация с господином, которого везли для освобождения, в настоящее время остается неизвестной», — уточняется в релизе повстанческой организации.

В АНО добавили, что Арсена Восканяна похитили полгода назад (в ноябре 2016 г.), когда он ловил ядовитых лягушек в колумбийских джунглях.

При этом в группировке отметили, что посольство России через Красный крест вело переговоры об освобождении гражданина нашей страны.

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